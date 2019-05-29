演藝圈中有許多俊男美女號稱是「巴掌臉」，但沒見到本人還真的沒概念「臉究竟有多小」！日本當紅女團「乃木坂 46」的成員齋藤飛鳥，就是一個擁有精緻五官和巴掌臉的當紅偶像，她不僅獲封為「神之美少女」，更號稱是擁有日本最小臉蛋的女偶像！日前在綜藝節目中，有主持人想要測試她的臉蛋究竟有多小，便要求她當場戴上口罩，結果讓現場來賓與觀眾看了都嚇傻。

綜合媒體報導，現年 20 歲的齋藤飛鳥擁有高顏值，為日本現今當紅的新星。去（2018）年她更在日本版《那些年，我們一起追的女孩》電影中，飾演日版沈佳宜，可愛甜美的氣質瞬間吸引了不少台灣粉絲。眾所皆知是「巴掌臉」的她，日前在綜藝節目中被主持人要求測試「臉蛋究竟有多小？」並請她當場戴上口罩當做「比例尺」。

報導指出，只見齊藤飛鳥戴上口罩後，原本對一般人來說是正常 size 的口罩，卻瞬間變成她的「面罩」，把她整張臉都給遮住了，如此令人震驚的景象也令現場來賓忍不住發出驚呼聲。頭圍 50 公分，臉長僅 18 公分的齊藤飛鳥，也瞬間創造了「口罩臉」這個全新的小臉標準。

許多網友看了後也紛紛表示：「一手可以掌握的小臉」、「傳說中的神奇打碼方式？」、「把口罩當成面具在用」、「這個臉也太小了吧！」、「臉這麼小五官又這麼精緻，已羨慕！」