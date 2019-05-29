高雄市長韓國瑜「一碗滷肉飯」的庶民形象深入人心，台北市長柯文哲今(29)日質疑，韓國瑜根本是政治世家，怎麼會是素人？對於韓國瑜六月一日即將出席府前造勢萬人活動，柯說可能是韓沒辦法平常心，開始焦慮，所以動作越來越多。

對於「韓國瑜其實不是素人」的議題，柯文哲指出「他太太那邊也是政治世家啊。我記得他太太的…因為我去過他太太家，他娘家那邊、他的岳父、他的太太、太太的弟弟，在雲林當縣議員，我看加起來應該超過50年，他自己也當了三任立委、中和市副市長，他怎麼會是素人？他已經是政治世家了，怎麼會是素人」？

媒體回說「是他們自己喊庶民總統的」，柯文哲說「是這樣啦，平常心就好。我說是這樣，也不用貼標籤。我發現，也許大家真的心裏面有點焦慮，自然就好、自然就好」。

媒體再問「是否認為韓六月一日不需要上凱道」？柯文哲說「我也知道，因為郭台銘一選，郭台銘是資源無限大，所以…你們媒體應該都知道，這砸下去力道很強，所以我倒覺得平常心就好，但因為大家都沒辦法平常心，開始焦慮，所以動作越來越多」。

媒體問「韓國瑜去年說，要拚政治？給台北人去拚，他在高雄拚經濟就好，但他現在要來凱道」？柯文哲回答「這很難啦，老實講。算了，不要評論人家。我是希望大家平常心就好，我本來以為去年選完，至少台灣會安靜一陣子，後來發現從11月24日到現在，整個台灣也沒有比較安靜，也是每天像看連續劇，難怪晚上call in節目永遠都有話題可以討論」。

媒體問「你對韓國瑜改觀」？柯文哲回答「也不會啊，差不多就是這樣」、「我後來才發現，台北是真的壓力比較大。意思就是說，我們用過很多官員從外縣市調來，我發現他們到台北會適應不良，因為台北壓力比較大。我的意思是說，常常要壓力下去，壓力測試後才會看得出壓力承受性」。