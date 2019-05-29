國軍年度漢光演習在27日起展開為期五天的攻防演練，兩棲營上午在料羅灣八二據點展開實兵演練，模擬敵軍佔領要塞後建立通信指揮設施。透過海上滲透、岸際接敵、特種爆破等戰術，癱瘓敵之通信指揮中樞，並成功撤離。

本次演練共區分成「水域滲透及岸際滲透接敵」、「目標突擊與破壞」與「敵火下撤離」等三階段。各階段所對應的操演科目分別為：斥侯偵察導引、快艇搶灘登陸、岸際滲透與巡邏小組襲殺；特種爆破、小部隊戰鬥與指揮、絕壁攀降；阻敵增援小部隊隊形運用及快艇接應撤離。

現場金防部兩棲偵察營弟兄在相互掩護協助下，成功潛入位於料羅灣旁假想之八二據點碉堡，將敵軍迅速襲殺，並以TNT炸藥炸毀敵之通信指揮中樞，嫻熟戰術動作及破障能力，充份展現弟兄平時精實訓練的成果。

就連撤離時，面臨敵支援部隊的火力壓制，小部隊仍有條不紊的利用繩索垂降、爆破阻絕及戰術隊形運用，配合兩棲快艇海上火力支援，成功撤離。

金門防部兩棲偵察營少校連長徐昆德表示，兩棲特種作戰是未來防衛作戰的一環，上午這場在金門八二據登場的漢光實兵操演，以模擬地區重要目標遭敵佔領後建立通信指揮設施，並透過水域滲透及岸際滲透接敵、目標突擊破壞、敵火下撤離課目，藉此檢視弟兄平時訓練成果，培養團隊合作默契。

營長張皓琰中校也指出，本次演練首次以開闊南海面沙岸地形直接搶灘登陸，除考驗官兵嫻熟戰術動作及破障能力外，也必須克服戰場環境下相互通聯指揮的受限，才能有效達成上級交付命令。