Bii畢書盡睽違近兩年回歸歌壇，5月31日將推出個人第六張全新專輯《Be Better》，而在發片前夕，他出席28日在新加坡舉辦的「流行音樂全金榜」頒獎典禮，憑著去年推出的單曲〈聊傷〉，被評選為「2018年度20大金曲」，連續4年受到肯定，他感激的謝謝大家喜愛。

畢書盡的歌曲〈聊傷〉除了獲得「加拿大中文電台點播冠軍」外，更被評選為「2018年度20大金曲」，是畢書盡生涯第五座年度20大金曲，他表示：「非常感謝大家的喜愛，未來將會持續推出更多更好的音樂作品。」此外新專輯收錄曲〈If you catch me when I fall〉，這首歌被選為2019罕見疾病基金會的年度主題曲，身為2019罕見疾病愛心公益大使的畢書盡，希望透過他的歌聲可以給予罕病孩童們最大的支持與鼓勵。

近期宣布7月將在上海、成都和廣州舉辦個人演唱會的他，即使行程忙碌，為了不辜負粉絲們的期待，畢書盡與公司商量過後還是決定協調於6月9日在台北ATT Recharge 8F舉辦「Be Better」全台唯一見面簽唱會。

此外，蕭秉治、白安也在「流行音樂全金榜盛會」獲獎，白安以全新創作專輯《1990s》奪得「年度最佳創作女歌手」獎項，蕭秉治則憑藉首張個人全新創作專輯《凡人Mortal》獲得了「年度最佳創作男歌手」、「年度最佳新人」。兩人除了與Bii畢書盡在後台音樂交流，一見到女神莫文蔚，平常給人冷靜的白安見到她也成小粉絲，搶先衝向前與偶像合照，她說：「我一直很喜歡莫文蔚，等了很久，終於有機會跟她合照了！」