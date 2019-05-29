同婚專法本（5）月 24 日上路，但 22 日國民黨連江縣議員陳書建在議會質詢談到同婚議題時，竟脫口說出同志「比野狗還恐怖」，並表示馬祖民風純樸，希望縣府能針對同志接吻等行為列出規範，以免破壞馬祖善良風俗，引發熱議。
陳書建日前質詢連江縣民政處長王建華時，提及同婚法令在 24 日開放登記，表示馬祖是個純淨、純樸的地方，「到時候這些（人）來到馬祖，奇裝異服，男的跟男的接吻、女的跟女的接吻，是什麼情境跟畫面？」
陳書建質疑縣府有無相關配套措施，「在哪裡可以接吻、在哪裡可以這個，有沒有這方面的規範？」並指出聽說馬祖已有一對同志辦理結婚登記，王建華也證實「是，已註記一對」，陳書建再問是馬祖當地人還是台灣來的，王建華則說「是台籍」。
陳書建強調，馬祖是個好山好水、民風純樸的地方，「我是說善良風俗有沒有規範？不要說以後在那裡、這裡……哇，這個比以前街上看到野狗還恐怖！這方面政府有沒有配套規範？」並說馬祖不能跟台灣或是法國、挪威比，「人家大國家、大國度，見怪不怪」，要求處長到中央開會時能詢問，以免破壞善良風俗，「你要嘛在自已的活動區域裡面，在房間…隨便怎麼搞，不要在大庭廣眾之下，教壞我們下一代」。
國民黨議員歧視同志說同志在哪裡接吻有沒有規範比野狗看了還恐怖
由打馬悍將粉絲團发布于 2019年5月28日周二