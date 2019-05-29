同婚專法本（5）月 24 日上路，但 22 日國民黨連江縣議員陳書建在議會質詢談到同婚議題時，竟脫口說出同志「比野狗還恐怖」，並表示馬祖民風純樸，希望縣府能針對同志接吻等行為列出規範，以免破壞馬祖善良風俗，引發熱議。

陳書建日前質詢連江縣民政處長王建華時，提及同婚法令在 24 日開放登記，表示馬祖是個純淨、純樸的地方，「到時候這些（人）來到馬祖，奇裝異服，男的跟男的接吻、女的跟女的接吻，是什麼情境跟畫面？」

陳書建質疑縣府有無相關配套措施，「在哪裡可以接吻、在哪裡可以這個，有沒有這方面的規範？」並指出聽說馬祖已有一對同志辦理結婚登記，王建華也證實「是，已註記一對」，陳書建再問是馬祖當地人還是台灣來的，王建華則說「是台籍」。

陳書建強調，馬祖是個好山好水、民風純樸的地方，「我是說善良風俗有沒有規範？不要說以後在那裡、這裡……哇，這個比以前街上看到野狗還恐怖！這方面政府有沒有配套規範？」並說馬祖不能跟台灣或是法國、挪威比，「人家大國家、大國度，見怪不怪」，要求處長到中央開會時能詢問，以免破壞善良風俗，「你要嘛在自已的活動區域裡面，在房間…隨便怎麼搞，不要在大庭廣眾之下，教壞我們下一代」。