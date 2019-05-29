▲高雄市議員李亞築指控高雄副市長妹妹洪秀熒私自下指示刻家長會長章「偽造文書」，挪用 27 萬元家長會費。（圖／取自高雄市議會頻道）
▲高雄市議員李亞築指控高雄副市長妹妹洪秀熒私自下指示刻家長會長章「偽造文書」，挪用 27 萬元家長會費。（圖／取自高雄市議會頻道）

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高雄市議員李亞築於今（ 29 ）日早上市政總質詢中，指控高雄副市長洪東煒妹妹下坑國小校長洪秀熒私自下指示刻家長會長章「偽造文書」，挪用 27 萬元家長會費。

李亞築指控，下坑國小校長洪秀熒挪用家長會款項「當作自己金庫」，涉及偽造文書， 2 月份就曾要高雄市教育局給交代，歷時 4 個月至今仍無消無息，她砲轟是「官官相護」。

洪秀熒任內，購入圓桌、椅子以及洗手台拆除改建，加起來 27 萬 3260 元，對家長會費是一筆很高的費用。不只如此，也拿路竹區公所補助款購入野餐椅、番茄椅，學校老師建議更換飲水器或教學用電腦，都被校長否決。

▲高雄市議員曾俊傑也看不下去，跳出來問市長接下來怎麼做。（圖／取自高雄市議會頻道）
▲高雄市議員曾俊傑也看不下去，跳出來問市長接下來怎麼做。（圖／取自高雄市議會頻道）

李亞築並秀出下坑國小前校長謝瑞和與現任校長洪秀熒任內，家長會款項餘額比較表，前校長任內餘額都在 20 多萬，而現在餘額僅剩 8 萬多元。

李亞築出具資料，指家長會長的印章是受洪秀熒校長指示所刻，「偽造文書」。全校 15 位老師、家長會及學區家長都參與連署，要校長換人做。議員曾俊傑也看不下去，跳出來問市長接下來怎麼做。

高雄市教育局長吳榕峯表示有請專家評鑑學校，針對學生教學需要改進之處給予建議，議員對於這樣的回應感到傻眼，似是顧左右而言他。

高雄市長韓國瑜表示，市政府團隊沒有特權，將請政風團隊調查，若徹查結果真有不法行為，一律移送法辦，絕無放縱。

▲高雄市長韓國瑜表示，市政府團隊沒有特權，若徹查結果真有不法行為，一律移送法辦。（圖／取自高雄市議會頻道）
▲高雄市長韓國瑜表示，市政府團隊沒有特權，若徹查結果真有不法行為，一律移送法辦。（圖／取自高雄市議會頻道）

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