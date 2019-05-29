武漢一名男孩被蜱蟲叮咬，其母親覺得把蟲拔掉就沒事了，結果孩子生病發燒好幾天都不退，被送到醫院救治後才順利痊癒出院。

10 歲的樂樂（化名）幾天前到水邊玩，回家後覺得腳上癢又痛。樂樂媽媽掀開褲子一看，發現腳踝上有一隻黑色的蟲咬在皮膚上。樂樂媽媽隨手將這個蟲子拔下來踩死，但是當天晚上樂樂就開始發燒。

樂樂媽媽以為樂樂只是著涼，當地治療幾天也沒退燒，才到醫院就診。問診檢查後，診斷樂樂是因為遭到蜱蟲咬傷感染生病。治療後樂樂的病情好轉，治癒出院。

另外， 21 歲的大學生小孫和同學一起出遊踏青，一群人在草叢中玩樂。回家後小孫覺得小腿很癢，但也沒特別留意。一天後，他發現小腿癢的地方有一隻蟲子緊緊扒在腿上，小孫覺得這蟲子有毒，就醫交由專業治療。

皮膚科醫生認出這蟲子是蜱蟲。用酒精塗抹，蜱蟲才慢慢鬆口。醫生小心將蟲子取出，「幸好小孫沒有自己將蟲子拔出來」。醫師表示，蜱蟲的吸血口器很複雜。咬人後嘴巴會嵌進皮膚，如果自行拔出極可能將口器折斷，留在皮膚裡，引發感染。

蜱蟲分泌有害物質可能導致發燒，血小板快速下降，嚴重者會導致多重器官衰竭，甚至喪命。外出遊玩盡量不要在樹林或草地上坐，每年 5 月至 10 月是蜱蟲活躍季節，一旦發現被蜱蟲叮咬，要及時就醫。