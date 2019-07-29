接任財政部長剛屆滿1年的蘇建榮，其實在4年前才從學界踏入政壇，還是台北市長柯文哲的首任財政局長，之後在前行政院長林全邀請下，擔任財政部政務次長，2年後扶正為財政部長。不過，被問到從財政學者變掌管國家財政的部長心情如何？蘇建榮接受《NOWnews今日新聞》專訪坦言：「當老師比較好，部長的責任太重了」，尤其學界很多政策可能非常理想，但落實時若太過執著、堅持，永遠達不到目的，最後還是要有些妥協。

生長在擁有13口之家高雄田寮的蘇建榮，小時家境並不好，全家只靠父親一份小學老師薪水養家，為貼補家用，他曾當過「放羊小孩」，從小學8、9歲就跟著哥哥幫鄰居放牛、羊，只要鄰居賣掉就可分到一筆錢，就這樣他一路放羊到國中畢業。

不過，由於羊走失要賠錢，蘇建榮回憶「山上追羊是很痛苦的事，曾因怕追丟，追羊追到哭」，還好羊會自己回來，沒有讓羊走失過。

也因為小時家境不好，兄弟姐妹中只能供他一個人北上念書，因此蘇建榮比別人更發奮圖強，唸書比別人認真，在大學考上研究所後，進到財政部賦改會工作，再被賦改會所得稅組召集人推薦他到國外唸書。回國後，蘇建榮進入教鞭生涯，除擔任台北大學財政系教授，也出任過台北大學教務長及公共事務學院院長，亦曾加入小英基金會為財經事務獻策。

蘇建榮真正踏入政壇是在2014年12月25日，在台北市長柯文哲借將下，蘇建榮接任了台北市財政局長，更協助台北市完成在1年內還債160億元，這也是柯文哲最引以為傲的政績之一。

2016年5月20日總統蔡英文執政後，安排不少智庫青壯派學者到各部會擔任次長見習，被外界視為「部長接班部隊」，蘇建榮當時就在前行政院長林全邀請下，出任財政部政務次長。即便2017年9月林全下台，賴清德接任閣揆，更在2018年7月16日扶正，接掌財政部長，即便蘇貞昌接行政院長也沒異動，看得出蔡英文對他的重用。

雖然接任財政部長工作更忙，但蘇建榮仍未放棄教書，每周還是會到學校幫學生上課。但談到當老師比較難還是財政部長？蘇建榮坦言「應該教書比較好，當部長的責任太重了」。

蘇建榮說，「來這邊（指財政部）當次長、部長就是完全不一樣，進到這邊才知道這邊的難處」，有很多政策尤其是學界上是非常理想的政策，可是要落實時，如果你非常執著、堅持要這樣做，永遠達不到目的，最後還是要有些妥協。

相較於一般的政治人物，蘇建榮的個性相對低調內斂，待人處事耿直、態度親和，也因為學者出身，許多財政部基層公務員都私下稱呼他「蘇老師」，過去在次長任內也利用中午吃飯時間幫媒體上課。

但蘇建榮不諱言自己算是滿嚴格的老師。他回憶有一次教會計系稅務法規，有學生講話太大聲，就請他們不要講話，要講話就出去，結果期末教學評量，學生給了他非常低的分數，還附註一句話「老師沒有EQ」。

蘇建榮自認平時上課很少對學生要求什麼，就是規規矩矩的上課，但他說：「我也會看學生有沒有認真？其實我心理都知道只是都不講，所以期末成績我就要展現我的手段」。他更透露最近才剛送出一科成績，就當了1/4，因為有的學生連平時都沒來上課。

對於現在許多年輕人喊低薪沒前途，蘇建榮認為還是要看自己，如果把自己充實好，短期內薪水低一點，只要自己準備好，機會隨時會給你，怕的是你沒準備好，機會來了也抓不到，他也常跟學生說這樣的話，很多機會是稍縱即逝，「沒準備好，機會不會等你」。