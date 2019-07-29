網紅「吃屎哥」游兆霖日前挑戰館長陳之漢進行打鬥，結果挑戰一開始就被館長一一突破招式，各種踢倒在地，接下來連續數腿狂踢，讓吃屎哥僅上場 78 秒就宣告挑戰失敗，而有網友就在昨晚，捕捉到他「掰咖」逛夜市的模樣。

吃屎哥 27 日直衝新北市林口成吉思汗健身房，表示要當面找館長單挑，進去後，工作人員先讓吃屎哥簽下「生死狀」的免責聲明，接著穿好全身護具後，開始進行挑戰，只見他一個「九陰白骨爪」撲向館長，館長不僅沒有任何閃躲，還穩如泰山。

接著館長一個掃腿，吃屎哥瞬間倒地，館長繼續發動攻勢連續踢了好幾腳，並喝斥吃屎哥「繼續戰鬥」，但站起來後，隨即又遭到館長一腳踢倒，最後僅上場 78 秒，吃屎哥求饒「我認輸了，以後不敢來了」！

而在挑戰結束後隔天晚上，有網友在逛夜市時驚見他的身影，只見他走路「一跛一跛」的，還時不時轉頭注意是否有人看到，讓拍攝的網友忍不住笑虧「這下九陰白骨爪變成九陰白骨瘸了」！

影片一出許多人紛紛回應「他還知道有人在拍他欸！」、「其實說真的，他比其他嗆聲的有種多了！」、「至少他有去打，雖然輸了但說到做到」、「敬佩他的精神啦！那些什麼冠軍不敢去的更無言」、「沒事找事做，把自己搞這樣幹嘛啦！」

▼吃屎哥與館長單挑後，腳傷使走路「一跛一跛」。影／江先生授權請勿任意轉載