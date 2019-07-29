藝人們經常得為了工作搭飛機四處奔波，被許多幸運粉絲們捕捉到現身機場的身影，藝人相見歡的情形也不少，歌手張惠妹日前就在機場興奮巧遇天團女神Selina，還開心自拍PO網與粉絲分享，兩大女神意外同框讓網友們直呼：「看到你們好開心」。

昨（28）日張惠妹在社群網站上PO出與Selina的自拍影片，畫面中兩人都戴著大墨鏡，張惠妹先是開心呼喊Selina，並說：「有沒有很巧」，再用氣音表示：「現在人很多，不好意思講話很大聲啦，愛妳啦愛妳啦」，Selina大笑後兩人對著鏡頭作勢親吻，可愛的互動也向粉絲顯現了兩人的好感情。

兩人在2017年合作張惠妹新歌MV「連名帶姓」，Selina在MV中飾演女主角，她當時曾興奮地表示自己是「最爽的歌迷」，能搶先聽到偶像的新歌，還笑說她每天睡覺前都聽歌，早已倒背如流，於此也見識到彼此的情誼。

影片曝光後引來不少粉絲留言大讚兩人：「女神遇到女神」、「看到你們心情也立刻美麗起来了啦」、「兩位我的最愛」，更有粉絲敲碗期待兩人合作出歌曲：「好希望妳們可以合作唱一首歌一定很棒！」