美中貿易戰雖暫時休兵，但30日美中又將在上海重啟談判，備受全球關注。而貿易戰對台灣生產及出口到目前為止又有什麼影響？據經濟部統計，貿易戰確實抑低國際原物料價格及設備投資需求，惟隨台商回流及轉單效應，台灣6月出口止跌回穩，外銷接單及製造業生產減幅亦均較上月縮小。

受美中貿易衝突影響，全球經濟成長放緩，主要國家中，除美國因勞動市場穩健，民間消費續增外，歐元區製造業PMI已連續5個月低於榮枯值(50)，中國大陸第2季GDP增幅降至27年來新低，亞洲各國上半年出口多呈下滑，其中南韓年減8.5%，日本年減6.0%，新加坡年減4.7%，台灣也年減3.4%。

不過，經濟部指出，美中貿易戰之不確定性抑低國際原物料價格及設備投資需求，惟隨台商回流及轉單效應，台灣6月出口止跌回穩，年增0.5%，外銷接單及製造業生產減幅亦均較上月縮小。在民間消費方面，因就業及薪資提升，加上來台旅客擴增，零售及餐飲業6月營業額均雙雙創下歷年同月新高，分別年增4.5%及5.1%，顯示國內經濟緩步回溫。

經濟部表示，今年以來，2019年1-5月美對中出口、進口及貿易逆差均較去年同期下滑。美對中出口占比從2018年1-5月7.8%降至2019年1-5月的6.3%，美對中進口占比也由20.1%下降至17.5%。而美對中301措施，中國大陸以電腦電子及光學業受影響最大，但這個狀況也出現產線移回及轉單效應。

經濟部統計，自2018年下半年起，台灣國內產值開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5%，其中網通設備接自美國訂單增加，致年增45.8％，伺服器因產線移回台灣，致年增4倍；此業別中，屬301清單產品者，對美出口增90.1%(增26.7億美元，對美出口成長貢獻度達8成2)。

而除了台廠網通設備訂單增加、伺服器產線移回台灣外，電力設備配備業及機械設備業是中國大陸受影響第二及第三大產業，同樣有轉單，累計今年上半年上述3大行業在台灣對美國出口成長貢獻度達9成，其中又以電腦電子及光學製品受轉單效應及產線移回貢獻最大。

若與鄰近國家出口近況相比，受供應鍵重組影響，台日韓星對美國出口額均呈增加，其中台灣年增17.4%，增幅明顯高於日本(3.8%)、南韓(7.2%)、新加坡(9.5%)。影響所及，台灣今年上半年出口雖仍年減3.4%，惟減幅小於韓、日、星。展望未來，隨著台商回台投資、產線移回，可望挹注我國製造業生產、出口及就業，進一步提振我國經濟成長動能。