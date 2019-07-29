台中市長盧秀燕落實公托倍增計畫不打折，今天梧棲社區公共托育家園歡慶開幕，盧秀燕強調，未來至少會再增設14家公設民營托嬰中心、4處社區公共托育家園及6處親子館，將以23處公托、13處親子館為目標，兌現公托倍增的承諾。

梧棲社區公共托育家園位於台中市立圖書館書香藝文館2樓，是小規模、社區化的小型托嬰中心，採日間收托，預計收托12名嬰幼兒。今日舉辦開幕典禮，盧秀燕、市議員楊典忠、尤碧鈴、陳廷秀、社會局長李允傑、梧棲區長溫國宏、以及議長張清照、副議長顏莉敏服務處代表等皆到場見證。

盧秀燕表示，少子化已成為國安議題，台中身為全國第二大城，過去4年僅開辦5家公設民營托嬰中心及7家親子館，她競選市長時提出「公幼公托倍增計畫」，就任不到1年，已於東區、北區、梧棲開辦公托家園，成立大里親子館。

她強調，今年預計在大里、甲興增設2家公設民營托嬰中心，每處約可收托50人，未來已規劃至少增設14家公設民營托嬰中心、4處社區公共托育家園及6處親子館，市府將以23處公托、13處親子館為目標，提供家長更多元、近便與平價的托育服務，讓民眾「敢生也願意生」，繼續打造友善育兒城市。

梧棲社區公共托育家園採日間收托，預計收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收費1萬元，並依家庭經濟狀況協助家長申請托育費用補助，托育家園將於8月2日及8月7日上午10時30分舉辦招生說明會。

社會局指出，凡設籍台中市0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記，登記期間自即日起上午9點至8月9日下午4時止，若申請收托嬰幼兒超過收托名額，將於8月12日上午10時進行抽籤，並於8月16日正式收托，有需求的家長請把握機會。