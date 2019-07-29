彰化縣埔鹽鄉一處鄉間產業道路，今（29）日發生一起死亡車禍，18歲的胡姓男學生，利用暑假到鐵工廠打工，騎著機車才離家約300公尺，不料卻與汽車發生碰撞，胡男被撞飛後摔進一旁菜園，滿頭是血，當場失去呼吸心跳，經送醫急救仍回天乏術，車禍肇事原因由警方調查釐清。

埔鹽鄉永新路、永樂路口29日上午發生一起汽機車碰撞事故，胡姓男學生騎機車要去鐵工廠打工，未料騎出家門300公尺的路口時，不慎與要去上班的黃姓駕駛汽車碰撞，胡男被撞飛後摔進一旁菜園，滿頭是血，當場失去呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治。警方說，雙方酒測值為零。

胡姓男子上午7點50分剛騎著機車出門沒多久，不料就在離家僅300公尺處的埔鹽永新、永樂路口，與同樣趕著上班的黃男（27歲）發生車禍，彰化縣消防局獲報派救護車前往搶救，將胡男緊急送往鹿港基督教醫院急救，可惜仍因傷重，回天乏術。事故現場，機車被撞飛10公尺。

胡男的母親得知孩子傷重不治消息痛哭失聲，她表示，胡男仍在就讀高職，趁暑假在附近鐵工廠打工，因為採論件計酬，不用打卡，不必趕上班，應該不會騎太快，早上才目送他出門，沒想到就家門前300公尺發生意外。

溪湖警分局交通分隊長莊世煜表示，黃姓男子駕駛自小客車由永興路由南往北直行，胡姓男子機車由永樂路由西往東直行，警方獲報到場後，胡男已先送醫，由於該路口無號誌，雙方也都是直行車輛，是否有超速嫌疑，將送交通隊進行研判，釐清事故原因。