嘉義縣政府將加強查緝違法棄置廢棄物，環保局長張根穆表示，對違法棄置一般廢棄物，最高處新台幣6,000元罰緩，棄置事業廢棄物，將處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，祭出嚴重法令制裁。

嘉義縣長翁章梁今(29)日進行第50點「村里髒亂點消滅列車」，對朴子市德興里堤防一處髒亂點進行視察。翁章梁表示，這次的髒亂點是民眾或工廠惡意將農業廢棄物、營建混合物任意棄置人煙稀少的堤防，經過通報後，立即將環境恢復，將裝設監視器，由稽查人員進行監管，若發現民眾或業者違法來傾倒，必依法嚴懲重罰。

翁章梁上任後，推行「庄內就是咱A厝內」的新環境改善理念，指派環保局、鄉鎮公所清潔隊等，全面徹查環境後排定期程清理。翁章梁指出，家園的維護並非把垃圾丟棄到人煙稀少，或沒人看見的地方就是乾淨，未來要將心存僥倖，違法亂丟的業者不止予以譴責，並要環保局裝設監視設備，揪出害群之馬，還給民眾一個乾淨的家園。

張根穆宣示環保局將加強查緝不法的決心，張根穆說，如果發現民眾違法棄置廢棄物，一般廢棄物部分，會依廢棄物清理法最高處6,000元罰緩，棄置事業廢棄物部份，依法最高將可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金，希望民眾不要有僥倖的心態，一時的方便，造成環境生態的破壞，也將會帶來嚴重的法令制裁。