德意志銀行一度是歐洲的耀眼明星，如今却成了災難。

該德國最大型銀行正在快速裁員，也虧損連連，其股價已接近歷史低點。

其實，德意志銀行的許多問題，都是咎由自取。該銀行管理漏洞百出，金融危機時期的財務狀況，始終未能重回正軌。重整行動步履蹣跚，而且訴訟案件層出不窮。

近代史上從未出現過的負利率，讓德意志銀行創傷進一步擴大。

2014 年，歐洲央行有意推升遲緩的經濟，無奈利率已處於零水平。歐洲央行不得不違反傳統，將利率降至負數領域，目標在激勵經濟成長，避免通貨緊縮，然而這也意味銀行業將準備金存放央行，非但沒有利息，還得繳交費用。

歐洲央行的這項極端政策，固然為沉悶的經濟挹注了一絲生機，然而負利率却搗毀了所有銀行的獲利能力。這項非正統的政策，讓德國銀行體系的光環再難重燃。

雖然所有的歐元區銀行都受制於歐洲央行的這項極端政策，但德意志銀行的業務型態與不佳的財務狀況，最能感受個中壓力。

Pantheon 經濟公司分析師維斯特森 (Claus Vistesen) 說，負利率讓德意志銀行的壓力加重，極具破壞性。

在正常情況下，銀行將過多準備金存放央行，可賺取利息。但在負利率情況下，情況完全相反。央行持有該準備金，係向銀行收取利息。其目的在鼓勵提供貸款，然而實際上，却壓縮了銀行的獲利能力。

DoubleLine 核心債券基金經理人薛曼 (Jeffrey Sherman) 說：「負利率對銀行的業務，非常具有破壞性。」

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