黃金期貨週一小幅收高。聯準會 (Fed) 本週將舉行政策會議，預期將降息，有利支撑黃金。

8 月黃金上漲 1.10 美元，或 0.1%，收於每盎司 1420.40 美元。

9 月白銀上漲 4.3 美分，或 0.3%，收於每盎司 16.440 美元，上週上漲 1.2%。再前一週，白銀大漲 6.3%。

Fed 為期二天的政策會議將於週三結束，預期 Fed 將降息 25 基點。

投資人將注意 Fed 發布的會後聲明，研判資產市場走勢。決策官員的目標在降低中美貿易戰的衝擊及世界經濟成長疲弱的影響。

預期 Fed 將降息，並暗示將盡一切努力，支撑美國經濟擴張，對黃金屬利多。

有分析師對中美貿易協商結果有所懷疑，亦增加了黃金買盤。中美貿易談判即將恢復，美國財政部長梅努欽與貿易代表萊特海澤已抵達上海，即將進行 5 月川普與習近平在日本大阪會晤後，首度正式談判。

分析師說，以技術面觀點而言，黃金與白銀仍屬漲勢。白銀開始上漲時間較黃金為慢，若 Fed 證實鴿派觀點，預期白銀仍有大幅上漲空間。黃金重要關卡在 1430 美元，若突破，下一檔壓力在 1450 美元。若跌破 1400 美元，下一檔支撑在 1360 美元。

其他金屬交易面，9 月銅上漲 3.25 美分，或 1.2%，收於每磅 2.7175 美元，上週下跌 2.5%。10 月白金上漲 14.10 美元，或 1.6%，收於每盎司 881.90 美元，上週上漲 1.8%。9 月鈀金上漲 22.80 美元，或 1.5%，收於每盎司 1553.40 美元，上週上漲 1.5%。

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