說到買傢俱，不少人第一個想到的是「 IKEA 宜家家居」，其多樣性的居家用品、寢具應有盡有，是不少搬遷族的最愛商場之一，但是近年調查指出，有越來越多人竟然是專程去 IKEA「吃飯」，而不是買傢俱。對此，就有網友在 PTT 發問「我去過幾次 IKEA ，但都沒吃過餐廳，因為人真的太多，大家到底在瘋狂什麼？」貼文一出引發熱議。

事實上，IKEA 不只在傢俱上面別出心裁以外，對於餐飲這一塊更是別有野心，因應用餐客人的需求擴增，目前的 IKEA 餐廳都有不同形式，像是販賣熟食部門，有開設餐廳、咖啡廳等等，多元的選擇，也難怪客人源源不絕。

對此，就有網友在 PTT 提問「小弟我是去過幾次 IKEA 啦！但是都沒有機會去吃過他們的餐廳，因為每次人都排超多，不知道要等到民國幾年？阿裡面聽說東西很好吃？有卦嗎？」

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應「大推肉丸！讚嘆肉丸！」、「我真的可以每天都吃那個肉丸＋果醬！」、「雞翅雞翅！超好吃」、「霜淇淋一支 10 元，真的會吃到停不下來啦！」、「霜淇淋屌打速食店的！超好吃，還比較便宜」、「每次去必點炸雞翅」、「馬鈴薯濃湯啊啊啊～」、「整體東西不算太貴， CP 值很高，值得一試」。

不過也有網友抱怨「是好吃沒錯，但排隊有時候排到抓狂」、「沒位子的時候更別說排隊嗚嗚嗚」、「每次興致很高看到那個排隊人潮就消火了哈哈哈」。