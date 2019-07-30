▲「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋當年紅透半邊天。（圖／年代提供）

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25年前以「檳榔姊妹花」紅透半片天的曹蘭、姚黛瑋近日登上年代MUCH點唱綜藝《MUCH金點秀》，曹蘭曝當時沒日沒夜的錄影讓她「身心俱疲」，雖然很紅但並不開心，姚黛瑋形容曹蘭私下「非常安靜、嚴肅又不搞笑。」

姚黛瑋還說當年《綜藝萬花筒》的化妝間非常安靜沒人敢講話，與外界想像的大不相同。而主持人張秀卿則說當年經常被誤認成姚黛瑋，讓姚黛瑋氣到丟麥喊：「不錄了！」張秀卿接著又說瘦了20公斤後還被認成國際巨星李玟，讓曹蘭也忍不住棄麥走人。

▲曹蘭（左二起）與姚黛瑋近日登上由張秀卿、邵大倫（左一）主持的《MUCH金點秀》。（圖／年代提供）

曹蘭與姚黛瑋當年在《綜藝萬花筒》的「各說各的」單元中以「檳榔姊妹花」角色大受觀眾喜愛，雖然帶給大家歡樂但私底下2人都不快樂，曹蘭說常常一天要錄一個禮拜的集數，數十個角色在她身上來來去去，讓自己演出時都有如「三太子上身」而身心俱疲。從《金韻獎》比賽出身的姚黛瑋則是無法放下歌手身分，她直言很紅但是不開心，「人就是犯賤，歌手出身，但被看見的不是自己想要被認同跟看見的角色。」

▲曹蘭保養得宜。（圖／年代提供）

而姚黛瑋與曹蘭過去因為工作相處時間甚長，她虧曹蘭私下難聊也不好笑，更爆料曹蘭以前都會退貨工作人員寫的腳本，並直接嗆工作人員：「這哪裡好笑。」曹蘭則搞笑說：「工作人員很辛苦，腳本都是熬夜寫出來的，真不知道他們平常都在幹嘛，為什麼非要熬夜。」

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