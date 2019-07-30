總統蔡英文30日接見美國加州州眾議會議長藍道安，總統英文今天接見時，特別稱他是「台灣的老朋友」。（圖／總統府提供）
總統蔡英文30日接見美國加州州眾議會議長藍道安，總統英文今天接見時，特別稱他是「台灣的老朋友」。（圖／總統府提供）

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台美關係再度展現緊密度！總統蔡英文今（30）日接見美國加州州眾議會議長藍道安一行，由於藍道安早年曾在桃園龍潭教英文，從政後又與旅美僑社維持友好關係。因此蔡英文今天特別稱他是「台灣的老朋友」，感謝他堅定支持台灣。

總統蔡英文今天上午接見曾在台灣桃園教英文的美國加州州議長藍道安，桃園市長鄭文燦今天特地趕來總統府陪同接見這位「老朋友」，外交部長吳昭燮也特地作陪，場面十分熱絡。

藍道安早年曾在桃園龍潭教授英文，2012年獲選加州州眾議員後，一直與旅美僑社維持友好關係。蔡英文表示，藍道安是台灣的老朋友，早年來過台灣教英文，從政以後堅定支持台灣與台美友好的關係，也非常照顧在加州的僑民，她要表達由衷感謝。

蔡英文指出，過去3年多來，在雙方努力之下，台美關係已達到非常好的狀態，這個月她出訪加勒比海友邦，過境美國紐約跟丹佛，非常感謝美方的協助與禮遇接待。

曾在台灣桃園教英文的美國加州州議長藍道安今天拜會總統蔡英文，桃園市長鄭文燦特地趕來總統府陪同接見這位「老朋友」（圖／總統府提供）
曾在台灣桃園教英文的美國加州州議長藍道安今天拜會總統蔡英文，桃園市長鄭文燦特地趕來總統府陪同接見這位「老朋友」（圖／總統府提供）

蔡英文說，這幾年出訪當中，她也曾過境洛杉磯幾次，都獲得熱情歡迎並與許多美國政要會面，感受到加州對台灣深厚情誼。她說，台灣與加州的經貿、教育、文化關係一向非常密切，台灣是加州全球第7大的貿易夥伴。

蔡英文表示，台加雙邊的貿易金額每年都達到200億美元；加州也是台灣高科技產業在海外重要的投資地，台灣企業對加州直接投資金額已經超過84億美元，期待未來在各領域關係更加緊密。

蔡英文指出，她知道藍道安這次訪台重點，是考察高速鐵路等重要基礎建設，也希望了解台灣經濟發展和產業轉型，做為加州未來推動建設計畫參考。

蔡英文說，她上任3年多以來，大力推動五加二產業創新計畫，做為驅動台灣下一個世代的產業成長核心，成果也陸續展現出來，美國尖端企業像是思科、微軟、亞馬遜AWS都到台灣，設立研發或是創新中心。她期待能與藍道安共同打造台美永續的夥伴關係。

台美關係再度展現緊密度！總統蔡英文今（30）日接見美國加州州眾議會議長藍道安一行，桃園市長鄭文燦特 趕來陪同。（圖／總統府提供）
台美關係再度展現緊密度！總統蔡英文今（30）日接見美國加州州眾議會議長藍道安一行，桃園市長鄭文燦特 趕來陪同。（圖／總統府提供）

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