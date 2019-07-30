閱讀從零歲開始　雲林親子共讀開跑

「108年雲林縣閱讀起步走」啟動活動，今(30)日於文化處兒童閱覽室舉辦，自7月起至12月，將舉辦130場次系列活動，邀請新生兒父母一同認識「生命最初1000天閱讀起步走」觀念，響應親子共讀，讓嬰幼兒擁抱美好閱讀經驗。

張麗善表示，生命最初1000天是寶寶成長關鍵期，家長朗讀聲，是孩子聆聽故事最溫暖的聲音，縣府推廣「從零歲開始」（Book Start）親子共讀運動，希望向下扎根、奠定孩子一生的閱讀習慣、興趣與基礎。今年縣府更與醫院合作，由嬰兒室護理人員給予衛教、贈送新生兒禮袋，內有寶寶的第一本故事書。

雲林縣府從98年開始響應教育部0－5歲閱讀起步走活動，至今已邁入第11年，今年除繼續結合縣內鄉鎮市立圖書館、戶政系統發送0-5歲閱讀禮袋外，更進行跨域整合，集結各界力量，邀請縣內7家接生醫療院所共同加入雲林縣閱讀起步走-新生兒閱讀禮袋贈送的行列。

張麗善指出，凡設籍於雲林縣、育有108年出生新生兒的父母，可在縣內7家接生醫療院所嬰兒室領取新生兒閱讀禮袋。若於其他縣市生產的雲林縣新生兒，可至戶政事務所辦理出生登記時，補領閱讀禮袋一份。

此外，從7月起至12月於雲林縣各鄉鎮市圖書館，陸續舉辦說故事、親子共讀結合衛教、父母講座等活動。期盼民眾能善用圖書資源，帶動雲林縣閱讀風氣，為下一代型塑優質的文化社會。