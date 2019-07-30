有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案「應課徵空屋稅」，認為政府應以平民優先，課徵空屋稅來打擊炒房的投資客。獲得超過 5,000 位網友附議，依規定相關單位必須回應。內政部昨（ 29 ）日正式回覆，稱「空屋之定義及認定有難度」，回絕民眾課徵空屋稅的提議。對此，房市部落客 Sway 痛批，「居住正義已死、垃圾不分藍綠」。

Sway 今日在臉書針對內政部回絕空屋稅發文表示，居住正義早死了，當年花敬群次長在巢運的帝寶抗議活動時，講的有多慷慨激昂，現在那個人不見了。剩下來的，是無止盡的搪塞與藉口。

Sway 認為，執政黨猛推包租代管來超越社會住宅，只是為了讓建商與投資客可以喘息，但包租代管後租金有大幅降價嗎？多數沒有，少數降價也是靠納稅人給的租金補貼，並不是投資客們的良心發現。包租代管讓建商與投客爽哈哈，花了那麼多國家預算只媒合幾千戶，遠遠不及社會住宅對於國家的幫助。 Sway 直言，「執政黨腦袋是有洞嗎？哪一個對國家的未來有幫助，柯 P 懂，你們藍綠都不懂？」

Sway 感嘆當然不是不懂，而是「財團建商投資客更重要！」年輕人只是政府手上的提票機，誰要真心照顧年輕人？沒有年輕人的付租金、付貸款、哪來的房地產業者的榮景啊！

除了批評內政部不挺空屋稅， Sway 也大力抨擊「大賣台中社宅土地」的台中市長盧秀燕，認為台中建商喜孜孜的可以大炒特炒，「等到台中人終於覺得高房價帶來恐怖的後果，高壓少子逼得大家喘不過氣，市長也換了好幾輪，土地也炒了好幾波過去了。」

Sway 最後強調，內政部否決空屋稅的主要理由之一是空屋的定義及認定有難度，根本是「荒腔走板」，因為內政部明明知道該如何認定（空屋），現在卻不敢定義空屋與稽核？就像實價登錄 2.0 ，明明就執政黨自己推出的修正版本，卻不敢真正去修正，藍綠一起封殺。「垃圾不分藍綠，到底誰要來照顧年輕人？」