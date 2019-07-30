為減輕家長育兒負擔，宜蘭縣政府配合行政院「我國少子女化對策計畫」，循0至2歲育兒津貼模式，自8月1日起，請公所協助受理民眾就近提出2至4歲育兒津貼申請。宜蘭縣育兒津貼補助對象為實際年齡滿2歲至未滿5歲學齡之我國籍幼兒，且符合未就讀公共化或準公共幼兒園、家庭綜所稅未達20％、無請領育嬰留職停新津貼、未接受政府公費安置者。

宜蘭縣府表示，符合申請資格之幼兒家長，由父母雙方(或監護人、實際照顧者)填具申請表並檢附郵局帳戶影本及其他相關佐證文件，親自或委託他人至幼兒戶籍所在地之公所提出申請，另也可用郵寄方式送件。

縣府指出，經審核通過之幼兒，將自受理申請次月起，於每月月底前撥付2,500元育兒津貼，第3名以上子女再加發1,000元。且為分散開辦初期民眾等待時間，只要於今（108）年9月30日前至幼兒戶籍所在地之公所完成申請，即可追溯自今年8月起開始發放2至4歲育兒津貼。

另外，今年7月以後沒有中斷領取0至2歲育兒津貼之幼兒，於幼兒滿2歲後，將由系統提供之資料直接審核，無須重新申請，縣府審核完補助資格後，將寄送通知書至幼兒戶籍地通知家長核定結果。

有關2至4歲幼兒育兒津貼相關問題，可至全國教保資訊網查詢或於上班日撥諮詢專線；申請表則可至全國教保資訊網或宜蘭縣政府教育資訊網下載，也可至公所索取紙本。