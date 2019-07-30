時代力量立法委員高潞・以用的辦公室副主任陳恩澤昨晚遭綠黨指控涉嫌利用職務之便，在沒有實績的狀況之下竟然獲得經濟部最高400萬元的綠能補助。綠黨桃園市議員王浩宇今(30)日受訪時除了要求時代力量應盡速處理此事，讓高潞‧以用趕快辭職，同時還加碼爆料，質問高潞有關今年1月經濟部曾核定另外3筆總計6百萬的補助是否與她有關?

王浩宇表示，時代力量長期高舉正義的大旗，用最高的道德標準來檢視別的政黨，可是我們看到的卻是時代力量委員一邊在立法院經濟委員會杯葛綠能的預算，卻在一個月之後，透過助理的協會獲得4百萬的補助，質疑這樣的做法並不符合公平正義原則。

除了批評時力雙重標準，王浩宇今天再加碼爆料，要「公開請教」高潞‧以用委員，除了目前已知由高潞助理的協會所申請的4百萬補助款之外，「另外，在一月十九日那天，經濟部還核定了另外3筆兩百萬，都是最高的補助，請問這三筆補助跟妳有沒有關係?」要求高潞‧以用出面說明。

如果以時代力量的標準，王浩宇說這個時候，立委黃國昌「應該已經開記者會出來吼叫了」。因此他希望黃國昌及時代力量能夠出面說清楚，這件事情的調查基準到底是什麼?更重要的是，希望能夠把這件事好好處理，才不會辜負大家對第三勢力的期待。