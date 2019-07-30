鄭文燦談國安菸
▲鄭文燦表示，每一件事情都應該攤在陽光下，不論它形成的原因，以及形成的歷史有多久，把問題找出來是對社會最好的交代。（圖／記者李春台攝）

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國安私菸案持續延燒，外界關注案件是否會影響綠營2020大選選情？桃園市長鄭文燦今(30)日被問到對此事看法時表示，每一件事情都應該攤在陽光下把問題找出來，是對社會最好的交代。

針對這次國安私菸案，總統蔡英文親上火線為此道歉，府秘書長陳菊也出面說明，鄭文燦表示，每一件事情都應該攤在陽光下，不論它形成的原因，以及形成的歷史有多久，把問題找出來是對社會最好的交代，因為司法單位正在偵辦中，包括國安局、華航等相關單位，他相信司法單位應該會秉持著勿枉勿縱的態度，把整個事情查到水落石出，同時政府也該思考制度上如何去調整、檢討，「我想這個是最好的態度，就是把一切攤在陽光下」。

立委陳學聖則認為，整個案子看起來好像是一個歷史的共犯結構，但是如果綠營沒有辦到底的決心，對民進黨選情就會有很大衝擊，顯示蔡英文在改革方面，也是高高舉起、輕輕放下，對自己人輕輕放手，對對手卻是重重打下去，就像年改一樣，很多人就會對小英政府不諒解，對選情一定有衝擊。

陳學聖質疑，小英政府到現在還不願意公開所有購菸名單，外界都認為是在喬名單，原因就在於這中間一定牽扯到非常多的人，關係層級也非常高，「到目前不敢公布的原因是因為心虛，怕公布之後不知如何向社會交代，所以連「走私」這兩個字都講不出來，怎麼對民眾有所交代?」陳指出，現在一般民眾買菸這麼貴，但國安人員卻大量私購超過1萬支菸，「大家心裡面嚥不下這口氣」。

▲陳學聖指出，她們連「走私」這兩個字都講不出來，怎麼對民眾有所交代？現在一般民眾買菸這麼貴，但國安人員卻大量私購超過1萬條菸，「大家心裡面嚥不下這口氣」。（圖／記者李春台攝）

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