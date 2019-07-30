今（30）日總統府召開記者會，說明特勤涉違法私菸案的調查進度，但在記者提問時，總統府發言人黃重諺被問到府方是否有調查關於香菸以外免稅品的「超買」或「挾帶」時，黃重諺「認為」「並沒有發生」。

真的沒有發生嗎？還是總統府希望把整件事情控制在「違法私菸」這個部分？

依照財政部關稅總署的官網指出，國人攜帶精品（如名牌包）、非含藥化妝品雖然不受容量或數量限制，依據《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》第7、11、12條規定，入境旅客攜帶行李物品（管制品及菸酒除外），其總值逾新台幣2萬元者，超出部分應予以徵稅。換句話說，只要購買免稅品超過新台幣2萬元，即使不是這次爆發的香菸，也一樣涉及走私。同理，若以公務車輛載運相關的商品，也一樣涉及貪汙。

依照時代力量立委黃國昌先前的爆料，此次總統出訪專機上，華航兩名隨機的地勤人員，分別購入了十餘萬元的免稅品，即使其人並不是公務人員，算不上貪汙，但利用職務之便違反前述的《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》似乎並無疑義。

反正這次總統出訪已經爆發了違法私菸案，既然要清查，總統府為什麼不順便連其他的免稅商品也順便一起查一查呢？要知道，最近這兩年，關稅總署用前述的法律條文，查察了多少特意從國外代購商品回台的國人，又查察了多少購買自用，非供轉售的國人。只要購買一件以上的名牌包、整套的化妝品，新台幣2萬元的額度，很輕易就會超過。

總統府發言人黃重諺斬釘截鐵地表示：「我認為並沒有發生。」到底是經過了清查，跟隨總統出訪的特勤、機要、政務官員，沒有一個人的免稅商品，購買超過新台幣2萬元以上，還是壓根兒只把查察重點放在菸上面？

不管是身為總統的蔡英文也好，又或是總統身邊的官員也罷，應該從這次的案件裡學會一件事情。這次事件會引起社會的譁然，固然是因為黃國昌的爆料，但更重要的是，國人從這個案件裡，看到了「特權」、看到了「酬庸」、看到了「只許州官放火，不准百姓點燈」。如果府方只看到「菸」，只想「摀蓋子」，那麼，後續的民怨會源源不絕。

順帶一提，或許有人會質疑，為何在野的國民黨不懂得大肆利用這個案件攻擊執政黨？理由很簡單，這種事情本來就是多年的積弊。真要把什麼都捅出來，國民黨也不見得能撈到什麼好處。

但對於普羅大眾來說，國民要的是一個交代。2016年蔡英文上任時，力推「轉型正義」，以本案這種「前朝陋習」來說，不正是彰顯「轉型正義」最好的時機嗎？如果本案只把重點放在特勤的私菸，而忽略了其他「超買」的免稅商品，那麼，若蔡英文連任成功，下次出訪「超買」的，就會變成化妝品、精品。

如果真的演變成這樣，那麼，幾乎每天都有國人因為購買的商品超過新台幣2萬元，遭海關攔下，商品遭課稅或沒入；但搭乘總統專機，就有機會不受限制、大買特買。蔡政府又要怎麼告訴國人「轉型」是「正義」的？