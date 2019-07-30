本月26日於法國梅斯市（Metz）舉辦的熱氣球活動，總共吸引來自世界各地超過500顆熱氣球參加，是全世界參與團隊數最多的熱氣球活動之一。代表我國觀光形象的喔熊熱氣球也參加活動，可愛吸睛度大爆表！

這場為期10天的活動，受限於當地鋒面過境、第一個周休假期陰雨綿綿，終於在29日清晨放晴，所有的參展熱氣球首度一起升空，現場相當壯觀，令人驚嘆連連。由交通部觀光局與天際航空合作參加並代表我國觀光形象的喔熊熱氣球也在今天一起升空，可愛的身影引起現場追球民眾一陣搶拍，穿著喔熊T恤的我國參展人員也成為大家競相邀請合影的對象，讓台灣觀光詢問度瞬間衝高。

除了喔熊熱氣球在本次活動大出風頭外，來自世界各國的熱氣球團隊也在現場與我國參展團隊交換紀念品，來自台灣的喔熊徽章成為現場最熱門的限量交換品，更有許多曾來台參加熱氣球嘉年華活動的熱氣球團隊，熱情分享在台灣與會的溫暖感受，對台灣美麗風景、安全與便利的環境與親切民眾留下最深且最好的印象。

為配合宣傳台灣觀光，觀光局駐法蘭克福辦事處先前並於臉書辦理有獎徵答活動，並以搭乘喔熊氣球為號召，成功吸引超過200則留言。獲獎者Christelle Baratto一家三代一清早到會場準備與喔熊氣球見面，對於獲獎搭乘，感到相當興奮。喔熊熱氣球歐洲宣傳，除了法國站之外，後續並將前往英國、荷蘭及德國等地參加各次熱氣球展會，以行銷台灣觀光。