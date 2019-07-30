郭台銘
▲外傳郭台銘將於31日搭機回台，郭台銘辦公室聲明一切為誤。 (圖／NOWnews資料照片)

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國民黨總統初選民調結束後，郭台銘與家人一同出國度假後至今神隱，就連28日的全代會也沒現身，外界紛紛好奇他的後續動向，尤其又有郭董粉絲發起連署選總統。而外傳郭台銘明(31)日上午將搭專機回台，為此郭台銘辦公室發出聲明表示一切為誤傳，郭實際回台時間並不清楚。

隨著國民黨全代會落幕，高雄市長韓國瑜正式通過國民黨提名，將參戰2020總統大選，外界也關注郭台銘的未來動向，先前盛傳郭台銘有意與柯文哲結盟，共同對抗藍、綠，但消息一直未獲得證實。郭的幕僚，永齡基金會執行長劉宥彤29日上電視政論節目時指出，一切都要等郭台銘8月初回國後，看他的決定才知道。

劉宥彤也透露，郭台銘回台後，將會舉辦「郭粉見面會」。她提到，看到力挺郭台銘的死忠粉絲們的連署，支持郭台銘脫黨參選一事，覺得大家很辛苦，「我們想說，要讓大家知道，郭台銘回來要跟大家辦見面會。」

不過，外界仍關心郭是否聯合第三勢力，如今傳出郭即將回國前夕，劉宥彤卻出席今日下午在北市府內，由柯文哲主持的國際事務委員會，格外引發外界關注。但她低調表示，自己是北市府國際事務委員會的成員，只是來聆聽台北市國際事務發展的簡報，沒有和柯文哲講到話，針對外界力促「郭柯合」，她也說任何一種可能性都不是現在能夠排除的。

另外，針對媒體傳言郭台銘明日上午7:30將搭專機回台，郭台銘辦公室則聲明，經查為誤，目前對郭台銘先生實際回台時間並不清楚，沒有更進一步回覆！

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