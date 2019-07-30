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英國新任首相強生（Boris Johnson）30日前往威爾斯的布雷肯和拉德諾爾郡，替前國會議員戴維斯（Chris Davies）背書，希望選民在週四舉行補選時能再次投票給這位因舞弊遭罷黜的保守黨人。

強生10月31日前必須完成脫歐的任務，但他所帶領的保守黨在下議院的650席中僅佔311席，加上北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）的10席也還沒過半。在這種狀況下，任何一席保守黨國會議席對他而言都非常重要。

戴維斯今年3月於倫敦法庭承認自己在2016年兩度偽造申請議員開銷報銷的文件。今年6月，上萬名選民連署罷黜其國會議員身分。

他出缺後，該選區必須辦理補選。而保守黨依舊提名他出馬角逐該選區國會議員。

強生擔心選民轉向法拉傑（Nigel Farage）所帶領的「英國脫歐黨」，呼籲選民支持戴維斯。他對選民喊話說：「英國脫歐黨不能讓我們脫離歐盟，只有保守黨可以。戴維斯是唯一可以保證支持我的候選人，所以我們可以在10月31日離開歐盟。」

他接著說：「這次補選是保守黨和自由民主黨之爭，自由民主黨候選人將竭盡所能阻止英國脫歐。」

「因此，如果布雷肯和拉德諾爾郡的選民希望能夠準時脫歐，就需要投票支持我的候選人戴維斯。」

對此，工黨和自由民主黨都加以譏評。但結果還是要看選民是否買單。

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