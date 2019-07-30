今日天氣／晴朗炎熱午後有雷陣雨！中南部高溫可達36度

今（ 31 ）日白天以前太平洋高壓仍較強，各地大多以晴到多雲為主，午後在中南部地區及北部山區附近會有局部短暫雷陣雨，隨著水氣漸增，午後雷雨範圍會比今天來得廣，而台東及恆春半島由於吹著東南風，整天不定時會有些局部短暫陣雨，晚上之後花蓮及南部地區降雨機率也會增加；氣溫方面，各地高溫都在 33 度以上，尤其桃園以北、中南部近山區平地更有機會來到 36 度左右，提醒大家，天氣炎熱且紫外線指數高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

館長中計了！吃屎哥78秒就被KO 「陰謀論」真相曝光

網紅「吃屎哥」游兆霖日前挑戰館長陳之漢進行打鬥，結果挑戰才一開始就被館長突破招式，各種踢倒在地，接下來連續數腿狂踢，讓吃屎哥僅上場 78 秒就宣告挑戰失敗，雖看起來是館長贏了，但董事長樂團的林大鈞卻表示「館長中計了！」

談私菸案眼淚都快掉下來 資深華航員工：拚外交初心不變

總統專機爆發走私菸風波，廣播節目主持人周玉蔻昨（ 30 ）日上午專訪 3 名執行過多次專機任務的華航主管，談到私菸案對內部員工的士氣影響，空服處空服管理部經理劉建文回應，代表國家出訪是非常光榮的事情，卻被遺憾的事情給掩蓋了，感覺很難過，周玉蔻也在一旁形容，看他講到眼淚都快掉下來。

國際美人微走山！子瑜臉「腫成麵龜」嚇壞ONCE

南韓女團「TWICE」出道 3 年，粉絲遍及全亞洲，其中日本專輯銷量傲視其他韓國女團，讓她們積極耕耘日本市場，前（ 29 ）天 TWICE 為新巡演赴日，一到機場吸引媒體及 ONCE（粉絲暱稱）搶拍，今年再度提名「TC Candler」百大美女的周子瑜，一張明顯浮腫的臉蛋引發議論。

長知識了！排水孔驚見「烈焰紅光」 水電神人解答被讚爆

你（妳）看過這種景象嗎？日前有女網友在打掃浴室時，突然驚見排水孔內透出紅色光線，她百思不解又不知所措，趕緊 PO 網詢問網友「這是怎麼回事？」結果，問題一出，隨即引來多名水電神人出面解答，瞬間讓眾人全都長知識了。

身體冒痘男友看了倒胃口？醫：3大「性感部位」是好發區

七夕情人節快到啦！女孩們是否已準備好背、深 V、真理褲等穿搭小心機，想要一舉擄獲他的心，但肌膚上的痘痘、粗糙暗沉等小瑕疵成為妳的魅力敗筆？醫師表示，女孩常見的身體痘痘，多半為毛囊炎所致，好發於前胸、後背與臀部等性感部位，同時也是皮膚表面皮脂旺盛區。