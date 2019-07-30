▲子瑜被拍到臉腫一圈，粉絲憂心。（圖／推特）
▲子瑜被拍到臉腫一圈，粉絲憂心。（圖／推特）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

今日天氣／晴朗炎熱午後有雷陣雨！中南部高溫可達36度

今（ 31 ）日白天以前太平洋高壓仍較強，各地大多以晴到多雲為主，午後在中南部地區及北部山區附近會有局部短暫雷陣雨，隨著水氣漸增，午後雷雨範圍會比今天來得廣，而台東及恆春半島由於吹著東南風，整天不定時會有些局部短暫陣雨，晚上之後花蓮及南部地區降雨機率也會增加；氣溫方面，各地高溫都在 33 度以上，尤其桃園以北、中南部近山區平地更有機會來到 36 度左右，提醒大家，天氣炎熱且紫外線指數高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

館長中計了！吃屎哥78秒就被KO　「陰謀論」真相曝光

網紅「吃屎哥」游兆霖日前挑戰館長陳之漢進行打鬥，結果挑戰才一開始就被館長突破招式，各種踢倒在地，接下來連續數腿狂踢，讓吃屎哥僅上場 78 秒就宣告挑戰失敗，雖看起來是館長贏了，但董事長樂團的林大鈞卻表示「館長中計了！」

館長吃屎哥
▲網紅吃屎哥日前找館長進行挑戰。（圖／翻攝館長直播）

談私菸案眼淚都快掉下來　資深華航員工：拚外交初心不變

總統專機爆發走私菸風波，廣播節目主持人周玉蔻昨（ 30 ）日上午專訪 3 名執行過多次專機任務的華航主管，談到私菸案對內部員工的士氣影響，空服處空服管理部經理劉建文回應，代表國家出訪是非常光榮的事情，卻被遺憾的事情給掩蓋了，感覺很難過，周玉蔻也在一旁形容，看他講到眼淚都快掉下來。

周玉蔻嗆新聞
▲華航公共關係室協理林恒杉（右）、空服處空服管理部經理劉建文（左）上節目談總統專機走私菸風波。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

國際美人微走山！子瑜臉「腫成麵龜」嚇壞ONCE

南韓女團「TWICE」出道 3 年，粉絲遍及全亞洲，其中日本專輯銷量傲視其他韓國女團，讓她們積極耕耘日本市場，前（ 29 ）天 TWICE 為新巡演赴日，一到機場吸引媒體及 ONCE（粉絲暱稱）搶拍，今年再度提名「TC Candler」百大美女的周子瑜，一張明顯浮腫的臉蛋引發議論。

▲子瑜臉蛋明顯浮腫。（圖／翻攝다쯔단推特）
▲子瑜臉蛋明顯浮腫。（圖／翻攝다쯔단推特）

長知識了！排水孔驚見「烈焰紅光」　水電神人解答被讚爆

你（妳）看過這種景象嗎？日前有女網友在打掃浴室時，突然驚見排水孔內透出紅色光線，她百思不解又不知所措，趕緊 PO 網詢問網友「這是怎麼回事？」結果，問題一出，隨即引來多名水電神人出面解答，瞬間讓眾人全都長知識了。

▲排水孔透出宏樂光線。（圖／翻攝自臉團「爆系知識家」）
▲排水孔透出宏樂光線。（圖／翻攝自臉團「爆系知識家」）

身體冒痘男友看了倒胃口？醫：3大「性感部位」是好發區

七夕情人節快到啦！女孩們是否已準備好背、深 V、真理褲等穿搭小心機，想要一舉擄獲他的心，但肌膚上的痘痘、粗糙暗沉等小瑕疵成為妳的魅力敗筆？醫師表示，女孩常見的身體痘痘，多半為毛囊炎所致，好發於前胸、後背與臀部等性感部位，同時也是皮膚表面皮脂旺盛區。

相關文章

國賓門

巷仔內／國安私菸案　「超買」的何止菸而已

108061002

總統專機運私菸　華僑宣稱已向美國海關檢舉

國安特勤私菸案持續延燒，行政院長蘇貞昌30日受訪時表示，這一次發生的私菸案是非常不當，也是違法。（圖／行政院提供）

私菸案延燒！蘇貞昌：一定要給國人一個交代

更多文章

蘭嶼

妹子辣露「微笑曲線」蘭嶼戲水！當地人怒：褻瀆神聖祭場

▲哪種食物「死都無法接受」？眾人答案一面倒：超噁又難聞。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

哪種食物「死都無法接受」？眾人答案一面倒：超噁又難聞

家庭

60K小家庭在高雄生活OK嗎？眾人揭「殘酷現實」：很厭世