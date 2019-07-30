摩根士丹利表示，由於記憶晶片供應可能中斷，美光 (MU-US) 前景有點好轉。

美光是 DRAM 和 NAND 半導體市場的領導廠商，因晶片價格預期回升，美光股價今年迄今已上漲 45% 以上。

美光上個月公布第三財季財報優於預期，但對本季 (8 月底止) 財測卻多空交錯，在第三季財報的法說會上，美光稱產業環境艱困，但也預計今年稍晚時記憶晶片需求將改善。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 週二調升美光股價評級，自「減持」調升為「等權重」，主張其記憶晶片需求改善。目標價自 31 美元調升至 48 美元。

「我們認為，DRAM 市場基本面上仍供應過剩，長期來說仍是負面，但全球貿易緊張局勢和供應中斷的風險正推動短期庫存累積。」

美光週二股價收升 1.37% 至 47.46 美元。

Moore 根據其與廠商的對話指出，由於日韓間的貿易緊張局勢，記憶晶片供應鏈令人擔憂，所以美光晶片買家正在積累庫存。

媒體報導，日本恐限制某些化學品對南韓公司的出口，而這些化學品是南韓公司用以製作記憶晶片的材料。但 Moore 指出，這些晶片廠可能都備有可供數個月使用的該化學品數量。

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