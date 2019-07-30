蘭嶼是位於台灣東南方外海上的一座島，不僅四面環海，更獨有達悟族地土風俗與自然景點，甚至還被網友列為台灣最好玩的外島，不少人喜歡到此進行水上活動。不過，近日有遊客身穿「比基尼」到海邊戲水，不料卻遭當地人發文怒斥，這種暴露行為簡直是「褻瀆神聖的傳統飛魚祭場」。

原 PO 在臉書「台東大小事」與「蘭嶼大曉事」等社團發文，並附上一張女遊客身穿比基尼，露出「微笑曲線」在海灘戲水的照片。他表示，「這樣隨便穿著比基尼環島遊，還毫無顧忌的在部落灘頭穿著曝露泳裝恣意妄為，簡直褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場公共灘頭。」並直言「你們當蘭嶼是墾丁嗎？」

原 PO 進一步指出，蘭嶼人的文化習俗雖然沒有保守到食古不化的地步，但也非開放到可以接受你們穿著曝露的趴趴走。他認為，穿比基尼在蘭嶼人的視覺角度，就是個三角內褲！並呼籲大家，尊重蘭嶼當地的風俗民情，做個能入境隨俗的好遊客。

他聞曝光後，隨即引發網友熱議，大家紛紛留言「客需要學習的很多，更希望當地的族人在接待這些客人時能給他們適當的觀念，不能接受配合的請不要來。」「接待的民宿多加宣導教育吧！觀光財要賺，地方文化也要顧，就要與接遊客進來的單位攜手合作」、「蘭嶼有專門戲水的地方，不要去傳統領域的祭祀場所。」「這個灘頭就是蘭嶼的傳統領域，是雅美族傳統祭典重要的場所、不是神化，就是給族人單純的尊重，很難嗎？」

不過，也有網友認為「這是互相尊重，畢竟有些文化跟規則是我們其他人不懂的，還麻煩大家諒解」、「我覺得外地人可能不知道，應該不是故意的，可以加強宣導。」「我覺得祖靈會寬容的，不知者無罪」、「可是這文化有很多人知道嗎？小弟不是涉略很廣，可否提供資訊」。