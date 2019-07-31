國民黨於 28 日舉行全國代表大會，在黨主席吳敦義的見證下通過 2020 總統大選由韓國瑜代表出征。而今（ 31 ）日討債名人董念台在臉書上 PO 出一篇「韓國瑜注定會退選了！」的分析文章，大談自己為何這樣說的四點理由，網友們看完後留言紛紛一面倒，大呼真是「一針見血」。

董念台在臉書表示，人最怕被社會「定型」，一旦已是定型之人，即使洗心革面已為另一個新人，都會讓人生出自然的認定「本性難移」，而自己被社會定型為「黑道、甲級流氓、討債專家、匪類、非善類」等，就已決定了他這一生會「活的很辛苦」。董念台更直接指出，當「韓國瑜被定型為『演很大、滿嘴跑馬、愛賭、酒鬼』等，就已經知道韓國瑜的總統之路，很難再走下去」。

董念台更痛批，「社會真的很毒，人心又何嘗不是？」，若韓國瑜在當選市長之時，就懂得「安份守己」，也就不需要讓自己的「底牌」，一個一個的冒出來，更不會因情勢所逼，讓自己在總統大選提早的出局。董念台也認為此時的韓國瑜，一定是非常後悔自己「錯誤的決定」。而網友看完後風向留言紛紛表示「韓國瑜野心很大，寧可玉碎，也不瓦全」、「爛泥扶不上牆，難怪失業 17 年」、「就算他後來幹完市長出來總統。這些鳥事，也是會被挖出來的」、「只能說老韓夠蠢，將自己的籌碼耗光了」、「一語驚醒夢中人！」。