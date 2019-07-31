▲傳中國人民解放軍已在香港邊界集結。圖為 2019 年 6 月底解放軍於香港歡慶回歸 22 週年。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳中國人民解放軍已在香港邊界集結。圖為 2019 年 6 月底解放軍於香港歡慶回歸 22 週年。（圖／美聯社／達志影像）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

香港反送中抗爭浪潮爆發以來，對於中國是否會派遣解放軍介入香港事務，一直是外界高度關注焦點。過去一週網路上充斥著不少解放軍疑似到香港鎮壓的影片，甫經由法新社（ AFP ）證實為假；但彭博社（ Bloomberg ）31 日報導指出，一名美國高級官員表示，中國軍力已在香港邊界集結，白宫正密切監視。

▲彭博（Bloomberg）31 日報導指出，中國解放軍或已在香港邊界集結。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

過去這幾週，香港警察頻頻與抗爭者發生暴力衝突，中國國務院於 29 日的記者會警告，香港動亂已非和平抗爭，將全力支持特首林鄭月娥與香港警方「依法懲治」暴力分子。

該篇報導同時指出，中國政府把香港抗爭發生的原因推給美國，稱反送中「是美方的一個作品」，中國外交部發言人華春瑩 30 日更再例行記者會上，嚴正指責「美國欠中國一個交代」。

▲近來為了香港問題，中美間時有齟齬。中國外交部發言人華春瑩日前在記者會上，直指香港近期暴力活動是美方的「作品」，並奉勸美方停止玩火，以免引火燒身。（圖／翻攝自 CCTV ）
▲近來為了香港問題，中美間時有齟齬。中國外交部發言人華春瑩日前在記者會上，直指香港近期暴力活動是美方的「作品」，並奉勸美方停止玩火，以免引火燒身。（圖／翻攝自 CCTV ）

然而，到目前為止，美國總統川普在香港事件上的發言相當謹慎，僅讚揚了中國領導人習近平的「克制」。雖然目前尚不清楚解放軍本次集結的性質，但若中國軍隊真的介入香港，白宮將會如何對應；但芝加哥大學政治系教授李普森（ Charles Lipson ）研判，美國能插手香港情勢的程度有限；國際安全專家蘇利文（ Paul Sullivan ）則憂心，中國認為香港情勢將對中央政府有長期衝擊力，很可能不再遵守「一國兩制」，香港未來前景堪憂。

相關文章

鉅亨網 / NOWnews

回溫？陸7月製造業PMI 49.7% 近3個月高點

鉅亨網 / NOWnews

最新！美國 ITC 持續對台灣等六國進口鋼品實施反傾

鉅亨網 / NOWnews

美股盤後 — 美股挫！川普抨擊中國 UA下修北美財

更多文章

▲全球暖化造成極地冰川大量溶解。（圖／美聯社／達志影像）

最特別的儀式！冰島舉辦首見「冰河告別式」敲響末日警鐘

▲英國近日迎來史上最熱的高溫。（圖／美聯社／達志影像）

英國飆出史上最熱！上千隻雞被近40度高溫「悶烤」致死

▲美國一名 21 歲女子日前逃過槍擊死劫，原因竟是她的上圍豐滿，厚實的胸罩扣帶為她擋下子彈。示意圖非當事人。（圖／美聯社／達志影像）

紐約槍擊案逃死劫！女稱「靠胸罩擋子彈」僥倖活命