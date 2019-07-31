《玩命關頭》電影系列推出八部電影，在全球總共累積了高達50億美元的驚人票房成績之後，推出了第一部獨立番外篇電影：巨石強森以及傑森史塔森領銜主演的《玩命關頭：特別行動》，他們在這部全新動作片中再度飾演他們各自的角色路克哈柏和戴克蕭。

雖然驚險刺激的動作場面一直都是《玩命關頭》電影系列如此成功和賣座的主要元素，使用NOS（一氧化二氮）催動劑加速的日本進口車、線條流暢的歐洲超跑、以及耐操實用的美國肌肉車都曾經出現在這些系列電影中，而且讓全球觀眾深深著迷。丹尼斯麥卡錫是這個電影系列長久以來的電影車輛統籌，他再度回歸《玩命關頭：特別行動》，精心挑選並特別訂製片中風格獨特的車隊。他和以倫敦為基地的電影車輛總監艾力克斯金恩，將他們獨特的品味和對任何機動車輛的熱愛帶入這部電影，從倫敦到洛杉磯一直到夏威夷，展示出令人驚豔的各種車輛。

由於這部電影必須為橫跨兩個大陸的多個拍攝小組提供大量的特別訂製車輛以供拍攝所用，於是麥卡錫和金恩就分工合作，為導演大衛雷奇和他的製作團隊提供最酷炫、最獨特的車輛。其中包括越野車、路虎汽車、摩托車和重機、軍用卡車、皮卡車、街頭賽車和頂級性能車款，例如：2018年麥拉倫720S型超跑、曼恩464型軍用貨卡、攀岩越野車、2019年凱旋Speed Triple重機、彼得比爾特牌拖吊車、老鼠改裝車、1967年馬力強大的雪佛蘭新星古董車、福特T型古董車，1932年的福特旗艦皮卡車、道奇M37型皮卡車、澳洲版1976年福特Falcon XB肌肉車、1968年雪佛蘭柯邁羅跑車、1963年具備雪佛蘭122S型引擎的富豪汽車，2012年聯邦X132型重機、特別訂製的哈雷重機和2017年的哈雷重機賽車，以上全都是導演大衛雷奇為了打造這部電影的動作場面需要的車輛。

自從執法人員哈柏（巨石強森 飾），一名忠心耿耿的美國國防安全處（DSS）菁英探員，以及不法之徒戴克蕭（傑森史塔森 飾），一名前任英國軍方特種部隊菁英隊員，首次在2015年的《玩命關頭7》針鋒相對之後，這兩個死對頭就一直在嗆來嗆去、拳來拳往，試圖把對方打趴。但是當一名經過電腦生化基因改造並增強體能的無政府主義者布列斯頓（伊卓瑞斯艾巴 飾）掌握了一項陰險惡毒，很可能將對人類造成無法逆轉的改變的生化威脅，並且打敗了一名聰明絕頂、無畏無懼的叛變軍情六局探員（凡妮莎寇比 飾），而她正好是戴克蕭的妹妹，這兩個本來勢不兩立的死對頭就必須攜手合作、聯手出擊，擊敗一個可能比他們更狠的狠角色。《玩命關頭：特別行動》現正熱映中。

貼心提醒：千萬要留到最後！《玩命關頭：特別行動》這次片尾還有三個精彩驚喜片段+兩位隱藏版大咖現身，為了尊重每位觀眾享受電影的權利，請勿劇透和爆雷喔！