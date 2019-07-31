因蔡英文總統出訪而傳出的隨扈人員涉嫌走私萬條洋菸事件，揭發了國內政壇的公開秘密：用人唯私。

光是華航以及關係企業，就塞進去了一大堆綠營權貴，年薪動輒數百萬，學經歷一點也不相關。

有人說，西方民主國家本來就是這樣，掌握行政大權的當然要大賞功臣及樁腳。人民既然選出了大老闆，就要完全支持大老闆的決定。至於新朝權貴，反正是政治任命，不管人選再怎麼不堪、不管專長再怎麼不符，大老闆決定了就算。

這些新朝權貴的能力到底好不好、操守有沒有問題？老百姓不必多想，選輸的更不要來指手畫腳，大老闆心裡有數，反正下一次選舉時再概括承受就是。

這是什麼民主政治？這根本就是分贓政治！如果真的是民主，我們選出來的是公僕，公僕談什麼分贓？

可是事實上呢？就是赤裸裸分贓，權力夠大的可以分食工程肥肉，不然就利用工作走私洋菸也好，如果有眷屬以及貴婦要大買化妝品，順便服務還可以做公關。

洋菸案的行為已經違反《貪汙治罪條例》第四條，蔡總統還要親自說只是「超買」，真是用心良苦。難道蔡總統跟洋菸走私也有關嗎？坦白講，她的「格局」應該不至於。既然這樣為什麼要護航？當然是因為她跟涉案權貴有關，因為這些人都是跟她有關係的人。

民眾2016年選蔡英文，是因為信任她會找到適合的人服務民眾？還是授權她找到親近的人服務自己？不問也知是前者，結果明顯是後者。

蔡英文與綠色執政的問題，在於用人唯親，只要有關係就沒關係，前高雄市副市長吳宏謀一再因案下台，結果每次都迅速復出又升官，真是另類模範。吳宏謀好歹還有博士專業，這次洋菸案引起注意的羅雅美，本來的經歷都是政治及機要，請問為什麼變成華航資深副總？就因為是自己人。只要是自己人都好，不管政府治理好不好，這就是民主進步嗎？這就是台灣價值嗎？

清朝超級貪官垮台之後有句名言：「和珅跌倒，嘉慶吃飽」，如今是「民進黨跌倒，國民黨吃飽」嗎？恐怕未必。

綠色執政，自肥保證。國民黨又如何？台灣從來不缺人才，高手總在民間。但政客喜歡用自己人、喜歡用能自肥的人，從來不去認真思考怎麼從民間禮聘真正的人才。

從這個角度來看，以往總是被派系分贓綁架的國民黨未必比較好。國民黨總統選舉參選人韓國瑜從2018年開始成為人氣天王，他的「愛與包容」獲得廣大支持，只要用人也能矯正民進黨與過去國民黨之弊，當能展現新氣象。如果跟派系妥協，形象必然受傷。

柯文哲沒有班底，當初入主台北市政府時海選人才，這是好招。郭台銘創建鴻海霸業，核心思想是「用人唯才」，所以成功。2020年大選，請支持這一類的候選人：能夠從社會廣徵人才，而不是專找有關係的親信。用人無私，才能打破自肥的噁心染缸。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長

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