農委會林務局31日為響應「世界巡護員日」，號召森林護管員、社區林業在地協會代表、志工，舉行「森林護管員論壇」。農委會主委陳吉仲在會後表示，全台森林護管員有1064名，但要守護162萬餘公頃國有森林，其中的辛勞不言而喻，因此近期就會與各部會商議，今年底就會有更進一步加強護管員的福利制度。

陳吉仲表示，森林巡護員要承擔森林救火、打擊「山老鼠」、山坡水土保持等工作，平時的負擔相當大，但過去平均薪資竟然僅在2.5萬到3.5萬之間，待遇遠低於國內其他高風險職業；對此，行政院長蘇貞昌3月特別要求，為巡護員增加3000至7000元的津貼。

陳吉仲指出，目前全國還有三百多位約僱的林管處人員，這些人的流動性較大；因此他特別要求，林務局要將這些人員的約僱制度比較公家機關，並調整其他第一線人員的福利制度，這樣才能留住更多的林務界人才。

至於詳細福利調整有哪些？陳吉仲稱，會包括加薪、調整第一線人員的撫卹金等等，目前詳細細節會與其他部會研擬，預定在年底前就會送至行政院。

林務局局長林華慶表示，森林護管員在守護臺灣森林的重責大任中扮演極關鍵的角色，不僅深入山林進行調查，更須搶救林火、夜間埋伏查緝盜伐，他們不懼險阻地守護著臺灣這座寶島，社會大眾應給予他們最大的支持與鼓勵。

移民署署長邱豐光致詞指出，近年查緝盜伐常查獲失聯移工，盜伐了價值數百萬的林木，移民署責無旁貸，今年查緝工作已有所斬獲，未來也必盡其所能，與林務局共同查緝盜伐案件，保護美麗的山林。

森林護管員除了要處理一般巡護工作，最重要的就是查緝山老鼠工作。守護林區有30年經歷的森林護管員吳國禎，就分享一段他在屏東林區管理處對抗山老鼠的經歷。

吳國禎說道，山老鼠相當聰明，他們會暗自調查林區管理處所有車輛，並將其車牌直接標示在林區入口的檳榔攤上，同時每次做案前就會先到林區工作站調查查緝人員出入狀況；為此，林管處同仁在例假日時會特別藏匿所有車輛，也會在出勤「聲東擊西」，故意繞遠路來迷惑不法業者。

森林巡護工作五花八門，遇到的危機也少不了。吳國禎分享，有次他與同仁到山林查緝盜伐，結果遇到非法盜獵的持槍人士；一看到之後，對方就不斷朝他們方向射擊；「那個場面可以說是槍林彈雨」，所幸他們在夜色掩護下，摸黑下山通報森林警察，最後成功逮捕3名嫌犯，並截獲3把非法槍枝。

林務局也表示，台灣國有林地面積廣達162萬多公頃，雖近年來盜伐案件稍有下降，但單靠林務局一千多位森林護管員巡視，實在難以完全遏止不法。

林務局指出，該局自2017年起擴大社會參與，招募國家森林監測志工、與各大專院校登山社團結盟，共同巡護國有森林，提升保護成效，以補強政府人力編制及資源的有限性，期盼更多社會大眾加入山林守護的行列，建構台灣山林防護網，讓福爾摩沙寶貴的森林資源生生不息。