科技部每 4 年就會舉辦 1 次全國科學技術會議，科技部長陳良基今 (31) 日宣布，8 月啟動一系列科技發展策略計畫，為期半年，由 8 月 2 日的策略高峰圓桌會議打頭陣，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀將會出席。

陳良基指出，在科學技術基本法的要求下，每 4 年召開全國科學技術會議，並擘劃未來 4 年國家科學技術發展計畫。不過，2016 年召開第 10 次會議時，遭張忠謀批評政府沒有聆聽產業的聲音，與業界脫節。

因此，科技部提前從 8 月初啟動，透過 15 到 20 場的各式科技會議，徵集產官學研各界的意見與看法，讓不同領域的聲音都能被納入，預計年底完成，並於明年 2、3 月做出統整，以助於明年政府編列科技預算與舉行全國科學技術會議。

陳良基進一步指出，這次計畫一定會和產業界密切溝通討論，而事前也與張忠謀多次請益與交換意見。

科技部表示，8 月 2 日的策略高峰圓桌會議，將由副總統陳建仁主持，除了張忠謀允諾出席，另外還有中研院院長廖俊智與多位頂大校長等人，共同探討四大議題，包括「如何讓科技創新驅動經濟成長」、「如何促進政府與民間的合作」、「如何因應第四次工業革命」、「如何因應人口結構變化對科技政策的衝擊」。

至於明年將舉行總統大選，外界憂心新政府上任政策銜接問題，陳良基坦言，全國科學技術會議每次召開時間都是總統大選後，等於新政府一上任不久，就要拍板未來 4 年的科技發展，時間相當緊迫，所以應提前布局，分析會遇到哪些問題，再讓新內閣拍板。

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