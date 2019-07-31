暑假一到，對許多爸媽來說就像鬼門開！根據英國一項調查顯示，父母容易因孩子而備感壓力，分析造成壓力的前5名事件有「孩子變得更糟、上床睡覺、吃下特定食物、禁止玩手機或看電視，以及讓他們整理房間」。專家建議，壓力大時要懂得和朋友、家人分享，也要適時求援。

董氏基金會心理衛生中心引用英國一則報導內容指出，一項由BP(英國石油公司)進行，針對2000名英國父母為對象的調查結果顯示，哄孩子們上床睡覺、食物採購和用餐時間都是觸發父母壓力的最大因素，進一步統計發現，父母為孩子感到壓力的次數，每天竟高達6次，將近有40分鐘感到焦慮。

調查也指出，孩子會在父母背後做些調皮舉止，像偷拿零食、亂塗化妝品、在牆壁/家具等塗鴉等，也因此發現他們也是造成大多數區域破壞的主要原因，在家裡佔了46%，商店及餐廳分別為13%、10%。此外有4分之3受訪者表示，有了孩子後，早上光穿好衣服的時間多了11分鐘，吃早餐因孩子的喧鬧多加了12分鐘等。

國立成功大學教育研究所教授董旭英建議，可在照顧孩子的過程中轉換想法，舉例來說，帶孩子上學的路上，聽他說話分享，是一種正向溝通；餵年幼孩子吃飯，即使吃得滿身都是，但為了將飯吃完，會逗他或使用一些方法，是個有趣的回憶。

此外，家長也應做好時間分配，不要將時間全投入在孩子身上，可以留一些時間去做自己喜歡的事；也要和另一半或家人協調分工，或夫妻倆共同照顧，塑造家庭生活，促進彼此間的關係。發生不愉快的事時，還要懂得向信任的家人或朋友分享，適時說出來紓緩自身情緒，保持身心愉悅來照顧孩子。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，有孩子在身邊，簡單的任務有時候也會變得不容易，特別是新手父母一定需要適應時間，不過當看到孩子的萌樣或漸漸長大的變化，對父母而言其實會有一種犒賞的作用，長輩也可以視情況伸出援手，作為照顧替換或給新手父母喘息的角色。

葉雅馨提醒，暑假期間家有學前或學齡兒的父母，可與孩子約法三章，特別是上床就寢及用餐的時間點，其餘時間在不影響健康及作息的前提下，讓孩子自在應用，即便是打電動、看電視等，當孩子無法遵從約定時，再收回自由的時間。同時也可思考想與孩子一起做的事，如準備餐點、玩遊戲等，提前規劃好，反而會讓暑假變成一種期待。