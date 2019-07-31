交通部觀光局統計，今年上半年陸客來台人數較去年同期成長近 3 成，是限縮後最大回溫。不過傳出中國大陸 8 月 1 日起將暫停申請及核發台灣自由行通行證，若消息屬實，觀光業界預估，下半年來台陸客恐大減 70 萬人。

再過不到半年就是 2020 總統大選，依照往年經驗，中國大陸都會限縮來台觀光人數，但過去都是限縮團體旅客，今年卻罕見停發 47 城市台灣自由行通行證，這也是中國首度針對自由行祭出限縮手段。

中國文化與旅遊部今日在官網公布，鑒於當前兩岸關係，決定自 2019 年 8 月 1 日起暫停 47 個城市中國大陸居民赴台個人遊試點。

對此，台灣觀光發展協會理事長柯牧洲表示，日前已傳出中國大陸各省份陸續要求組團社盤點 8 至 10 月的預定出團團數及人數，按以往經驗，大選前幾個月中客應會開始下滑。

柯牧洲指出，已確定北京市、河北省、天津市、山東省、吉林省等 5 省市暫停申請及核發台灣個人通行證，旅行同業也陸續打電話確認，包括江蘇、浙江、遼寧也有同樣情況，公安局既然發出這種命令，研判全中國大陸都是一樣情況。

柯牧洲認為，目前看起來只影響自由行，但團客還是會影響，因為團客組團時，最後面收的客人會以自由行名義併進團體，預計 8 到 12 月減少的 70 萬人裡頭，其中 3 成就是以自由行名義來台的旅客。

觀光局副局長張錫聰表示，目前尚未收到正式消息，但確實有聽到業界傳聞，以往年經驗來說，中國政府祭出限縮從來不會有白紙黑字的正式公文，頂多是口頭告知，就算台灣單位去文詢問，也不會獲得正面回應。

張錫聰進一步說，若傳言屬實，陸客銳減現象也不會在 8 月就立即出現，因為前面已有許多人送審核，但觀光局也無法預期何時會出現銳減，只能靜待市場變化。

張錫聰指出，陸客來台本來就是不穩定的市場，例如今年 1 到 7 月陸客有 35% 到 37% 的成長，但下半年又可能因為選舉因素出現下滑，這就是中國市場的特性，所以台灣近年不斷開發多元市場，不將雞蛋放在同一籃子裡。