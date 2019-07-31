香港反送中持續延燒，面對香港人的怒火與憤恨，北京當局絲毫沒有軟化的跡象，堅決支持香港政府懲治暴力、維護法治。眼看香港的示威抗爭仍在持續，外界憂心，中國將可能派解放軍進行鎮壓，英國《金融時報》（ Financial Times ）31 日發表社論指出，「若派出解放軍鎮壓香港，將會是北京非常大的錯誤」。

該篇社論指出，中國既然對香港施行一國兩制，就應該給予香港高度自治，要真正的去了解香港人不滿的原因、並嘗試解決。同時，香港缺乏真正的民主選舉，讓中國的統治受到人民的質疑，中國應減少對香港的政治干預。此外，高度自治也是本次香港人抗爭的主要訴求，若北京當局真的派出解放軍、試圖用武力弭平，未來可能就得面對香港人的長期抗爭。

《金融時報》首席外交評論員吉登.拉賀曼（ Gideon Rachman ）在前往香港觀察示威活動與分析可能影響時也表示：「香港和北京媒體都在討論，也許是時候中國政府會佈署人民解放軍，來遏止一連串的示威活動，但那有可能會使混亂持續擴大，伴隨著明顯的暴力風險，以及香港公民秩序的崩解。」他同時也強調，屆時北京當局面臨的就不只是香港內部，「同時中國又和美國在進行貿易戰，以及國際社會對中國持續施加的壓力。」