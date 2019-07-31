台灣社會現在越來越多外籍配偶，娶一位外籍新娘成為許多未婚男性的新選擇。有網友在《批踢踢》表示，聽說許多越南新娘嫁來台灣拿到身分證之後，就會「落跑」。他好奇提問，如果對越南女孩好，她也會跑嗎？該網友進一步說明，假如每個月給一萬元零用錢、只要做家事就好，這樣留得住人嗎？引發熱烈討論。

有網友在《批踢踢》八卦版以「如果對越南女孩好，她也會跑嗎？」為題發文表示，最近參加一個台越婚姻交流的臉書社團，看到了許多 18 、 19 歲的待嫁越南姑娘，然後許多台女都說越南新娘拿到身分證後就會拋家棄子，「接越南男友來台灣住」。該網友認為，許多逃跑的外配都是因為台男丈夫有問題，他透露自己今年 39 歲、「無酗酒、暴力傾向，月薪 3 萬 8 在萬華擁有一棟老公寓」，這樣的條件加上每個月給一萬元零用錢、對方只要做家事就好，這樣越南女孩也會跑嗎？

文章一出，引發鄉民熱烈討論。大家紛紛在底下留言回覆說，「這事不分國籍好嗎」、「不一定，跟娶台灣一樣的機率」、「愛你的不用你給錢」、「先定義你要婚姻還是傭人」、「看運氣啦 沒絕對」、「談感情的都有機率變心了，更何況是花錢買的」、「很難說，會跑就是會跑」。

另也有網友發文指出，現在看到的很多外配問題，其實是因為台男抱著「買老婆」的心態去娶人回來，這樣的情況下，討論越南女孩是不是愛落跑，沒什麼意義。更有人質疑，原 PO 的心態是在買寵物嗎？買來後對她好，她就不應該離開？直言「不要把越南女生當寵物好嗎？」

還有在越南工作快三年的老司機現身說法，透露自己有看過台越婚姻很幸福的例子，「女孩子到哪都一樣，你真心對待人家，怎麼會跑？」但也看過不愉快的例子，因為越南現在好像規定女方必須中文過了某級檢定才能嫁去台灣，結果男方來越南探望卻一心只想上床，最後雙方鬧得不歡而散。該網友直言，「這種買賣婚姻，如果今天被賣的是各位的女兒，不知道做爸媽的心裡做何感想？」