大陸電商平台「拼多多」結合社群分享與電商營運，掀起「流量裂變」甚至威脅到阿里巴巴的電商江湖地位。看準這股趨勢，橘子集團旗下娛樂社交電商「有閑」打造出創新模式，透過SaaS服務為商家提供完整電商運營服務，自今年初啟動試營運以來，包括新用戶、商家數、交易量皆穩健成長，交出亮眼成績。

根據台灣資策會2018年6月公布的網購調查系列中顯示，台灣網友透過社群平台取得購物資訊的比例，更勝於入口網站、電視廣告等傳統管道。因此，以社交元素為核心的娛樂社交電商平台「有閑」，透過「拼團」購物帶動用戶分享優惠，讓開團主賺取社群紅利，促進更多用戶願意主動揪友消費，目前月均拼團數已突破6000大關。

另外，有閑開發出獨家「拼券」模式，使用者只要邀請朋友參與拼券，每個人都有機會獲得不同金額折價券，並透過轉送或分享讓優惠券再增值，增添更多線上揪人齊血拼的購物樂趣。在導入上述社交購物機制後，有閑成功讓既有用戶自然而然帶動新用戶加入，營運半年間，會員成長率逐月攀升，相較今年初會員數已達2.5倍的成長。

另外，有閑也降低微型商家的開店門檻，尤其貨源難尋，因此平台也預計在下一季推出「微商供銷系統」，一方面讓微型商家不必各地找貨、囤貨，甚至不須事先付款就能獲得分潤，一方面供貨商也能建立分銷管道，讓商品供應方及銷售方都能線上完成一鍵挑貨、販售、行銷等繁雜作業。

有閑總經理施凱文表示，在此獨有的供貨平台下，營運半年個人微店近10萬家，成交店家數也翻倍成長，充份運用會員社交圈影響力，將「社交裂變」能量注入台灣電商產業，而目前供貨商也有近1000多家，且正快速擴展中。

有閑行銷部經理張硯晴指出，大陸電商平台「拼多多」會崛起，主要是因為鎖定具潛力的大陸二、三線城市，且運費與取得貨源成本非常低。而台灣也有其優勢，就是接觸社群時間較早，大家早已習慣揪團買東西的模式，因此若平台機制建立得完善，那麼社交電商還有很大的發展空間。

特別是有閑母公司-橘子集團主要客群奠定了有閑廣大經營基礎，鎖定遊戲動漫與文創商品，可以延伸的商機無限。而看準暑假的遊戲動漫旺季，有閑也宣布8月與台灣角川、普威爾共同舉辦「2019有閑電玩動漫展」，將數萬種動漫商品搬上有閑商城外，也邀請百位遊戲玩家、動漫coser及公仔收藏玩家一同參與線上拼券，抽coser寫真集，更加碼舉辦抽獎活動，祭出Switch Lite、Switch遊戲卡等熱門大獎，勢必再掀起一波動漫熱潮。

此外，有閑也與霹靂布袋戲合作，7月起開設「大霹靂有閑商城」，成為官網以外的唯一線上通路。為慶祝商城開幕，有閑攜手霹靂推出「素還真」萬人拼券活動，將送出高達50萬元的商品優惠券，消費滿額還能獲得霹靂典藏好禮，數量有限，送完為止。

施凱文透露，目前有閑會員年齡介於15到35歲，特別的是27到28歲的人特別集中。男女比例部分，由於玩遊戲的女生越來越多，因此平台上女生會員不少，男女比例差不多是55比45，與一般電商男女結構不太一樣。至於近來十大拼團商品排行，可以看得出來，主要會員可不一定都是「宅男」或「宅女」。

因為十大拼團商品排行榜中，除熱門的遊戲、動漫商品如Switch NS 經典主機、變形金剛黑曼巴合金版柯博文、歧路旅人和PS4惡靈古堡遊戲片外，餐券如西堤牛排餐券、小蒙牛頂級麻辣養生鍋餐券，以及運動類商品如Move It Beat智能運動啞鈴、小米手環3，也都十分受到歡迎。