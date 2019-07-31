台灣從2019年開始推行「限塑政策」，七月開始正式推動「禁用塑膠吸管」，規定全台大型餐飲場所、學校等等地方，禁止提供一次性塑膠吸管，「環保吸管」漸漸成為民眾討論與關注的焦點；但家中沒使用完的塑膠吸管該怎麼辦呢？Youtube頻道「HowTwo」分享這則生活小妙招，簡單易懂的環保大改造，五招學起來你也可以成為生活智慧王！

第一招、旅行盥洗包

旅行在外不想帶瓶瓶罐罐出門，只要剪刀和打火機，就能輕鬆帶出門啦！首先把吸管剪至約需要的長度，將其中一端先用打火機燒燙封鎖缺口，接著再把盥洗液體倒入，剩下的那端再用打火機燒燙封鎖缺口即可。

第二招、零食夾

吃不完的零食怕接觸空氣軟掉不好吃？簡單步驟就能把吸管變身成零食夾喔！家中若有不需要的粗管塑膠吸管，先拿出一根捲起零食袋口，再將另一根吸管從中直線剪開，接著橫向套入零食袋上的吸管即可。

第三招、鉛筆延長器、筆蓋

鉛筆越來越短，拿著不好寫字或者是畫畫，利用吸管就能輕鬆延長筆身，還可以拿來當筆蓋呢！

第四招、線材收納夾

將粗管吸管沿著吸口，螺旋式旋轉剪開，將線材整理好之後，螺旋纏繞的方式慢慢套入線材，雜亂不堪的電線一下子就變得很整齊呢！（提醒：不建議使用在插電的電線上，避免吸管因導電過熱而融化。）

第五招、雞蛋刻花器

水平剪開吸管，將吸管一分為二，管口呈現半圓形狀態，接著往煮好的水煮蛋側面，一筆一筆刺入，可愛又精緻的雞蛋雕刻就完成啦！

還在擔心家中不需要的吸管該怎麼辦嗎？簡單又實用的環保改造DIY影片，學起來「一舉五得」不浪費。（影音編輯：謝美伶）