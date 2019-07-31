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▲致理科大新任校長陳珠龍（右），從董事長梁聖時（中）及卸任校長尚世昌（左）手中接過印信。（圖／致理科大提供）

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致理科技大學今（31）日舉行該校新、卸任校長交接典禮，由卸任校長尚世昌交棒給新任校長陳珠龍；教育部常務次長林騰跤除大力讚揚卸任校長尚世昌的績效外，也期許新任校長陳珠龍可持續帶領致理科技大學再創高峰。

致理科技大學董事長梁聖時表示，13年前做了一個大膽的決定，相較以往都是外聘的方式，當時從校內聘請尚世昌擔任校長，現在看來，這個決定不但是正確，而且比原本的預期要高出太多：尚世昌則感謝董事會的支持與充分授權，讓他可以在校長任內好好的發揮。

尚世昌擔任致理科技大學的校長一職共13年，除率領該校連續10年獲得教育部教學卓越的計畫，並獲教育部校務評鑑行政類及專業類全數一等佳績，更難能可貴的是，成功解決該校長久以來的校地問題，而一舉改名科大成功；林騰跤也以此作為例子，對尚世昌努力不懈，為解決問題找方法的態度，值得感佩。

新任校長陳珠龍原擔任教務長一職，曾任系主任、院長、教務長等職，行政資歷豐富、完整，且為該校教育部教學卓越計畫及高等教育深耕計畫的執行長；對於學校現有體質上的不足之處，陳珠龍強調，有絕對信心，可以讓致理科技大學更為茁壯。

致理科技大學的新、卸任校長交接典禮，邀請教育部常務次長林騰跤、前政務次長姚立德、新北市教育局長張明文、中華民國私立科技校院協進會理事長唐彥博、國立臺北商業大學校長張瑞雄，及多所高中、職校長與業界代表到場觀禮，會場湧進近200名觀禮人員，氣氛隆重而溫馨。

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