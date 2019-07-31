8月快到新北哈客樂園一起High翻天！新北市客家文化園區在8月4日（星期日）上午，將舉辦一年一度的慶生大會－親子童樂會，除了邀請YOYO家族的兒童之星YOYO MAN及高熱度的西瓜哥哥及KIWI姐姐到場歡慶外，還安排了驚奇的扯鈴、世紀泡泡秀，有機會幫親愛的老爸抽個Nintendo Switch！

今年為了回饋各地的壽星們，新北市政府客家事務局特別策劃Special的慶生會，一定讓引頸期盼的你們，滿載而歸！活動9點30分正式開跑，特別設計5個關卡，過五關、斬六將就能順利贏走時下最夯的Nintendo Switch，另外還準備「折疊腳踏車」、「空氣清淨機」、「電動刨冰機」及「巧虎穿衣練習組」等。

後半場的重頭戲就在下午1點30分登場，首先由「歡樂小丑」趕走你的瞌睡蟲，接著請到「世界冠軍扯鈴達人」讓扯鈴用光速抓住你的眼球，再來由「世紀泡泡秀」華麗出場，用大型泡泡框住你的夢幻世界。活動壓箱寶請到最可愛的YOYO MAN、西瓜哥哥及KIWI姐姐來擔綱，陪伴你度過一場難忘的生日趴。

新北市客家局為配合親子童樂會，特別企劃醬缸藝術-脆筍DIY體驗，凡報名就送精美陶罐1個，另可獨享好康優惠二選一，好康一：參加親子童樂會者再報名DIY，出示活動抽獎券或YOYO見面會票券，即可享88折優惠（308元）；好康二：為歡慶88節，爸爸報名直接半價優惠。

歡樂驚喜再加碼，當天另有原住民族的歲時祭典及原民風園遊會（飾品及風味餐），歡迎大家來新北哈客樂園，跟著原民、客家一起High！活動詳情請見新北市客家局FB粉絲專頁及新北市客家文化園區網站。