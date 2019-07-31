近來時代力量立委黃國昌與桃園市議員王浩宇連番爆料，讓「私菸案」的話題越演越烈，各界也紛紛懷疑背後的「深喉嚨」身分究竟是誰？而今（31）日台北市長柯文哲傳出將自組政黨的消息，引發震撼；對此，財經專家胡采蘋則在臉書上意有所指 PO 文表示：「如果黃國昌帶人跳槽就是最壞的結局，2020 將無可挽回。所有的爆料都是設計好的！」

綜合媒體報導，台北市長柯文哲截至目前為止，對於 2020 是否參選仍未表態，不過自組政黨的傳言從未停過，31 日晚間則終於證實將致敬台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」，選在 8 月 6 日這天以同名創黨，消息一出震撼各界。

對此，胡采蘋則在臉書上回顧自己 30 日的 PO 文，表示：「我已經說了，這兩個禮拜的事情有利於誰。大家必須冷靜，如果黃國昌帶人跳槽就是最壞的結局，2020 將無可挽回。所有的爆料都是設計好的。# 只有所有人都停戰才能避免被分化！」

胡采蘋在 30 日晚間於臉書上針對近期的「私菸案」風波 PO 文分析，直言：「所有的爆料都有餵料人，餵料的人一定有所企圖，尤其是爆料時直指誰該下台，衝著傷害誰而來。」她表示，爆料發生之後，自己並不懷疑王浩宇或者黃國昌的誠信，然而「爆料的困擾是，我們無從知道餵料者是誰，很難知道其意圖，而我的經驗是，餵料的人背後通常還有其他人，事主未必會出面，你不一定知道餵料的人後面是誰。」

文中胡采蘋質疑：「從上週到這週，連續兩樁爆料，造成的效果為什麼這麼剛好是一樣的，讓民進黨與時代力量反目成仇，『大綠』與『小綠』整合困難，為什麼這麼剛好？」「更奇怪的疑點，現在並不是選前，選情最容易被衝擊的時刻，然而這樣的政治結果在此時究竟有利於誰，到底為什麼是現在？」

最後胡采蘋也呼籲：「我們現在該做的，不是互相攻擊，互相指責，不要去拿更狠的料爆衝對方，我擔心這些爆料都是有目的的，而且在這半年還會更多，我們大家應該更謹慎面對。」

【胡采蘋 30 日臉書全文】