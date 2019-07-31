今日天氣／南方水氣北移 午後降雨轉趨明顯

今（ 1 ）日隨著太平洋高壓北退，南方水氣開始北移，東半部及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖以多雲到晴為主，不過午後雷雨將轉趨明顯，尤其山區及桃園以南平地午後降雨機率偏高，容易有短時強降雨所造成的局部大雨，且午後雷雨持續的時間也較長；氣溫方面，各地高溫多在 33 至 35 度，其中桃園以北有局部 36 度以上高溫發生的機率。此外，今年第 7 號輕度颱風薇帕，未來將朝西北西往廣東雷州半島移動，對台灣沒有直接影響。

為何陸客來台自由行全面取消？ PTT 吵出「真正原因」

中國大陸 8 月 1 日起暫停核發 47 個自由行城市個人旅遊簽證，引發台灣社會關注。交通部觀光局對此僅簡單回應「遺憾」，強調歡迎陸客來台立場不變，希望能盡速恢復兩岸觀光旅遊維持正常的良性互動。許多網友紛紛在《批踢踢》發文討論陸客來台自由行取消對明年大選的影響，以及對岸選在此時出手的真正原因。

「爆料都設計好的！」柯文哲組黨 胡采蘋： 2020 無可挽回

近來時代力量立委黃國昌與桃園市議員王浩宇連番爆料，讓「私菸案」的話題越演越烈，各界也紛紛懷疑背後的「深喉嚨」身分究竟是誰？而昨（ 31 ）日台北市長柯文哲傳出將自組政黨的消息，引發震撼；對此，財經專家胡采蘋則在臉書上意有所指 PO 文表示：「如果黃國昌帶人跳槽就是最壞的結局，2020 將無可挽回。所有的爆料都是設計好的！」

韓國瑜注定會退選？名人曝「三點理由」神解析風向一面倒

國民黨於 28 日舉行全國代表大會，在黨主席吳敦義的見證下通過 2020 總統大選由韓國瑜代表出征。而昨（ 31 ）日討債名人董念台在臉書上 PO 出一篇「韓國瑜注定會退選了！」的分析文章，大談自己為何這樣說的四點理由，網友們看完後留言紛紛一面倒，大呼真是「一針見血」。

Line 的全新面貌！更新後 5 大功能 「秒回亮點」萬人大讚

現在人人常用的通訊軟體 Line 於近日推出了 9.12.0 的新版本，這次更新的新功能有五大項，分別為「聊天室選單」、「訊息左滑回覆」、「 Keep 自訂特輯功能」、「回顧個人限時動態」、「連結用 Safari 瀏覽」，其中「訊息左滑回覆」最受眾人矚目，是為這次更新一大亮點。

不滿遭指爆料王曈「四腳獸」 邱琦雯再開嗆：很會演

藝人王曈與馬俊麟因合作《大時代》爆出婚外情，日前王曈與艾成一起出席活動時，就提到被傳出與馬俊麟在民視淋浴間共浴的「四腳獸」傳聞，暗指是某位女明星傳開，遭影射的邱琦雯昨（ 31 ）日又再度開砲，「當看見為了洗白自己形象，那種『說謊沒有一點愧疚羞恥心』的樣子，嘖嘖嘖⋯很會演。」

責任編輯：賴永璿