台北市長柯文哲，即將在8/6正式成立政黨一事，提前曝了光，就連政黨的名字也一併被揭露。由於柯文哲視日治時代的社運領袖蔣渭水為偶像，政黨名字也取名為當初蔣渭水與幾名先烈所成立的「台灣民眾黨」。不過對此蔣渭水的孫侄女，蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容，則在臉書上PO文表示，選民正好可以趁這個時候，檢驗這個人「是往臉上貼金，還是真的有蔣渭水精神。」

蔣理容在個人臉書上PO文，表示在柯文哲組黨，以及政黨將取名「台灣民眾黨」曝光後，有很多人來詢問她的意見。蔣理容先是持平表示，「民主時代每個人有組黨的自由，我一個『台灣公民』，不會因為有人崇拜我的祖先，自許成為他的傳人而動怒，或高興。」不過話鋒一轉，談到有關柯文哲的目的，蔣理容說，「柯文哲組黨只有一個目的——要選總統，而且大家都知道他有不能不選的壓力（背後有什麼動機）。只是很不幸地，他是一個醫生，他抓了也是醫生的『蔣渭水』這三個字當作外衣。」

而針對使用先祖的名號及所創的政黨進行選舉，蔣理容則表示，「但這也正是個好時機，我們可以好好來檢驗看他的黨綱是什麼？哪些各種顏色的人站在他身邊？他想要選總統，那他的中心思想、價值觀是什麼？對照『蔣渭水精神』，他有哪裡像？」呼籲選民可以趁此時好好看看，到底視蔣渭水為偶像的柯文哲，究竟是「往臉上貼金」還是「真的繼承了蔣渭水精神」。

最後蔣理容也提到，蔣渭水的名言不只是「同胞須團結、團結真有力」，更令蔣理容覺得印象深刻的一句話是「臺灣是臺灣人的臺灣」，自命為蔣渭水的傳人，一定很服膺這句話。「臺灣是臺灣人的臺灣」。更強調蔣渭水先生畢生從事任何公共事務或社會啟蒙運動，都是「為眾人而非為個人」，「我想如果有人選擇在他的逝世紀念日這一天創立一個新政黨，我懷疑這個黨會以『台灣利益』或『台灣民眾』為優先嗎？」字裡行間似乎處處針對著柯文哲而來。