黃金期貨週三收低。美國聯準會 (Fed) 決議降息一碼後，於電子盤交易中，黃金擴大跌幅。

Fed 降息消息傳出後，黃金隨即有賣壓進場。但分析師說，不預期黃金會跌破 1400 美元，Fed 降息一碼，幾乎是對未來經濟感到樂觀的表現。

聯準會 (Fed) 週三決議調降聯邦基金利率一碼，理由在於通貨膨脹壓力偏低及國際發展影響。

此次投票結果係以 8 比 2 票通過，僅波士頓 Fed 銀行總裁 Eric Rosengren 與肯薩斯市 Fed 銀行總裁 Esther George 持反對意見，他們支持維持利率不變。

12 月黃金下跌 4 美元，或 0.3%，收於每盎司 1437.80 美元。Fed 降息消息傳出後，在電子盤交易中，黃金一度下跌至 1430.60 美元低點。

分析師說，Fed 提前結束縮減資產負債表，顯示 Fed 擔憂，全球貿易下滑可能對美國經濟造成衝擊。但黃金於今日低點守勢良好，顯示該水準支撑強勁。

投資人事先反應，聯準會 (Fed) 降息一碼的機率為 79%，降息 0.5 個百分點的機率約為 21%。

週三數據顯示，美國私人企業 7 月新增就業為 15.6 萬人，分析師預估為新增 15.5 萬人。

近來，預期 Fed 將會降息，並暗示願意盡一切努力，支撑美國經濟擴張，黃金因而獲得利多。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌 15.3 美分，或 0.9%，至每盎司 16.405 美元，本月，白銀大漲 7.3%，創 12 月以來，最大單月漲幅。

9 月銅收於每磅 2.666 美元，下跌 1.3 美分，或 0.5%，本月下跌 1.6%。10 月白金上漲 6.30 美元，或 0.7%，至每盎司 878.90 美元，本月上漲約 4.3%。9 月鈀金上漲 15.30 美元，或 1%，至每盎司 1524.40 美元，本月下跌約 0.7%。

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