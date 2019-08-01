2020選戰在即，台北市長柯文哲的行動即將明朗化嗎？柯文哲即將選在自己的生日（8/6）正式組織政黨，而黨名也將效法蔣渭水等人所組成的「台灣民眾黨」同名。柯文哲表示，政黨以「台灣民眾黨」為名，一方面是為了讓人民過好生活，一方面也是為了要走完蔣渭水90年前未完的「台灣新文化運動」。

柯文哲說，有感於藍綠兩黨政治惡鬥，他一直在思考台灣有沒有第三勢力的空間。柯文哲說，不是要消滅藍綠，而是要超越藍綠，讓台灣的政治環境除了藍綠以外還有別條出路可以走。現場記者追問，組織政黨是為了進軍國會，還是要投入總統選戰？對此柯文哲則回應，台灣施政目前還是限制在國會立法，要改變台灣環境，還是得從立法院開始，至於選不選總統，柯文哲沒有正面回應，僅表示如果登記截止當天他沒有登記，就是沒有要選。

面對外界盛傳，柯文哲組織政黨後的下一步，就是要與鴻海前董事長郭台銘合作，郭台銘選總統，柯文哲則進軍國會，雙方分進合擊？對此柯文哲回應，自從郭台銘昨天（7/31）回國後，雙方至今仍未見上一面。不過現場媒體追問，當初對郭台銘提出的問題，是否跟組織政黨的議題有關？柯文哲則斬釘截鐵回應沒有相關，並且首度透露問題內容，與郭台銘的海內外資產有關。柯文哲說，郭台銘是個大企業家，於美國及中國大陸都有可觀資產，若是郭台銘之後從政後，身為元首要如何說服社會大眾，不會礙於資產問題，各項施政措施受到美國與中國大陸的牽制？柯文哲坦言，郭台銘必須出面解釋清楚並說服民眾。